Глава Башкирии презентовал карту «Терра Лето»

Глава Башкирии Радий Хабиров показал в соцсетях карту «Терра Лето», на которой собрана информация обо всех туристических маршрутах республики, доступных для отдыхающих в теплое время год.

Если навести смартфон на QR-коды, размещенные на карте, можно узнать дополнительную информацию об объектах. Карты пока раздают в туристско-информационных центрах (ТИЦах), в гостиницах и на турбазах. Также в электронном виде ее можно найти на сайте «Терра Башкирия».

«Я всё добивался, чтобы у нас было много простых и понятных вещей, которые помогают нашим туристам и жителям разобраться, что у нас есть в Башкортостане.

Мы сейчас уделяем огромное внимание удобству туристов. Карта – очень простая на самом деле вещь. Но это неотъемлемый атрибут так называемой туристической жизни. Я сам уже выбрал, куда точно съезжу этим летом. В Башкортостане есть много культурных, исторических объектов, которые я ещё не посмотрел. Рекомендую всем – уже 11 марта, и пора выбирать свои туристические маршруты на это лето», - написал Радий Хабиров.

Напомним, как ранее сообщал «Башинформ», на телемарафоне открытой академии «Территория женского счастья» руководитель региона рассказал, как поэтапно раскрывается туристический потенциал Башкирии.