По итогам визита в Иран будет создана «дорожная карта» укрепления сотрудничества во всех сферах

В Тегеране Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с министром промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Иран Сейедом Резой Фатеми-Амином.

«Мы хорошо знаем Башкортостан как прогрессивный регион Российской Федерации. У вас в республике развиты нефтяная промышленность, научная среда. Мы можем взаимодополнять друг друга. – сказал Сейед Реза Фатеми-Амин. – Также хочу выразить уверенность, что у нас есть хорошие перспективы в области туризма, технологий и торговых взаимоотношений».

Радий Хабиров и Сейед Реза Фатеми-Амин обсудили вопросы промышленной кооперации, обмена компетенциями и внедрения новых форм сотрудничества между Башкортостаном и Ираном.

Так, по примеру организации внешнеэкономической деятельности республики с зарубежными странами Радий Хабиров предложил создать постоянно действующую рабочую группу. В неё войдут специалисты из Ирана и Башкортостана.

«Мы предлагаем традиционную схему взаимодействия, – отметил Радий Хабиров. – Мы ещё только «открываем» Иран. И я предлагаю, чтобы иранская сторона назначила ответственного, который войдёт в совместную рабочую группу. Она будет в постоянном режиме заниматься реализацией того, о чём договорились мы и наши бизнесмены».

Объём товарооборота между Ираном и Башкортостаном составляет порядка 100 млн долларов. Радий Хабиров выразил уверенность, что существует потенциал для существенного наращивания этого показателя.

«В Башкортостане организовали кластер беспилотной авиации. Конечно, нам было бы интересно наладить сотрудничество в этой сфере, обменяться технологиями, – сказал Радий Хабиров. – Видим точки соприкосновения и в области машиностроения. Республика производит автобусы, автобетоновозы, электробусы, полуприцепы и прицепы. Готовясь к встрече, мы внимательно изучили структуру экономики Ирана. Уверен, что есть много взаимовыгодных направлений сотрудничества. Мы, безусловно, нацелены на долгосрочное партнёрство».

Радий Хабиров поручил правительству Башкортостана по итогам официального визита в Иран сформировать «дорожную карту». Стороны отразят в ней конкретные шаги по укреплению взаимодействия во всех сферах.

«Я поставил задачу подготовить этот документ в течение двух недель. Он будет большой, потому что затронет многие сферы, – сказал после встречи Глава Башкортостана. – Ирану очень интересны наши технологии в области нефтепромыслового оборудования, установки агрегатов систем очистки нефти. Также они предложили сотрудничество в сфере фармацевтики, строительного бизнеса, реализации крупных инфраструктурных дорожных объектов».

Радий Хабиров подчеркнул, что для развития туризма и деловой активности между Башкортостаном и Ираном необходим прямой авиарейс Уфа – Тегеран – Уфа. Международный аэропорт «Уфа» уже получил разрешение Росавиации на организацию авиасообщения между столицей Башкортостана и Тегераном, идёт поиск авиакомпании-партнёра.