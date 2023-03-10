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Вчера, 15:33

МВД по Башкирии возглавил Александр Прядко

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции РФ Владимир Колокольцев 10 марта представил личному составу нового руководителя МВД по Башкирии. Указом президента РФ генерал-майор полиции Александр Прядко возглавил региональное ведомство.

Глава МВД России подчеркнул, что вновь назначенный руководитель зарекомендовал себя грамотным специалистом. С учетом специфики криминогенной обстановки в регионах Владимир Колокольцев потребовал от Александра Прядко более системно выстраивать работу с несовершеннолетними, сообщили в пресс-службе МВД России.

МВД России
Фото:МВД России

Справочно

Генерал-майор полиции Александр Александрович Прядко родился 28 марта 1964 года в городе Коркино Челябинской области. На службу в органы внутренних дел поступил в 1994 году. В 1997 году окончил Ростовскую высшую школу МВД России. Начав карьеру с должности оперуполномоченного уголовного розыска, Александр Александрович проходил службу на руководящих должностях в оперативных подразделениях.

В июне 2011 года Александр Прядко назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Волгоградской области. 2 октября 2018 года указом президента РФ полковник полиции назначен заместителем начальника ГУ МВД РФ по Самарской области – начальником полиции. 4 ноября 2019 года Александру Прядко указом президента РФ присвоено специальное звание - генерал-майор полиции. 25 декабря 2019 года заступил на должность начальника управления министерства внутренних дел России по Архангельской области. 6 марта 2023 года возглавил МВД по Республике Башкортостан.

Неоднократно выезжал в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона. Награжден государственной наградой – медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе» трех степеней, «За боевое содружество», «За заслуги в управленческой деятельности» 3 степени, наградным оружием «Пистолет Макарова», медалью МВД России «И.Д. Путилина» и другими.

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