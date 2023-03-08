Президент России вручил награду «Мать-героиня» жительнице Башкирии

Жительница Башкирии Альбина Хайдаршина удостоена звания «Мать-героиня». Награду сегодня, 8 марта, вручил президент России Владимир Путин. Награжденная стала первой в республике и десятой в России обладательницей этого звания.

Альбина Хайдаршина – из Балтачевского района. Вместе с супругом Винером они стали родителями 13 детей. Для Хайдаршиных награда «Мать-героиня» не первая, которую получили из рук президента. В 2014 году Владимир Путин вручил многодетной семье орден «Родительская слава».

Как сообщал «Башинформ», указ о возрождении звания «Мать-героиня» Владимир Путин подписал 15 августа 2022 года. Звание было учреждено еще в 1944 году, в последний раз его вручали 14 ноября 1991 года. Высокой награды удостаиваются российские женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей.