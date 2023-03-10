В 2022 году промышленность республики отработала на «отлично» - Глава Башкирии

Заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов на коллегии минпромэнерго республики, прошедшей 9 марта в Туймазах, отметил активную работу региона по привлечению федеральных мер поддержки индустриального сектора.

«Показатели промышленного производства Башкортостана демонстрируют стабильный рост, превышая среднероссийские значения. Даже в условиях внешнего санкционного давления регион успешно справляется с новыми вызовами и способен обеспечить дальнейший рост экономики. Предприятия республики активно пользуются мерами государственной поддержки по линии Минпромторга России и Фонда развития промышленности. Мы также призываем уделить особое внимание новым механизмам, в том числе льготной «промышленной ипотеке» и льготному режиму работы промышленных кластеров. Минпромторг России готов оказывать всестороннюю поддержку предприятиям региона для успешной реализации всех запланированных проектов и достижения технологического суверенитета», - сказал Альберт Каримов.

В завершение работы коллегии Глава Башкортостана ещё раз поблагодарил промышленный блок правительства, коллективы предприятий за слаженную работу и стабильное развитие индустриального сектора в непростых условиях, а также вручил государственные награды республики.

«Считаю, что в 2022 году наша промышленность отработала на "отлично"», – подчеркнул Радий Хабиров.

После заседания коллегии состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве регионального отделения Союза машиностроителей России с Уфимским университетом науки и технологий, а также с Институтом социально-экономических исследований УФИЦ РАН.

Ещё одно соглашение о сотрудничестве заключили Минпромэнерго Башкортостана и Корпорация развития Донбасса. Этот документ направлен на укрепление межрегиональной кооперации в области стройматериалов, станкостроения и лёгкой промышленности.