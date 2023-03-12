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Вчера, 20:03

Радий Хабиров рассказал о перспективах туристических поездок в Иран

12 марта в Тегеране официальная делегация Башкортостана, которую возглавляет руководитель региона Радий Хабиров, посетила историко-культурный центр Ниаваран – одну из туристических достопримечательностей столицы Ирана.

Комплекс представляет собой пять зданий: дворец Ниаваран, павильон Ахмад-шаха, дворец Сахибкарание, музей Джахан Нама и библиотеку.

Дворец построили для проведения королевских церемоний, но позже он стал резиденцией второго короля Ирана из правящей династии Пехлеви Мухаммеда Реза-шаха. Общая площадь центра – 9 тысяч кв. м.

В историко-культурном центре Ниаваран гости также посетили павильон Ахмад-шаха площадью 800 кв. м. Его возвели в 1910 году, в конце эпохи Каджаров, как жилище Ахмад-шаха. Интерьер двухэтажного здания украшен декоративными изделиями из серебра, бронзы, слоновой кости, дерева. Здесь представлены и сувениры из разных стран.

Делегация Башкортостана осмотрела и специализированный автомобильный музей комплекса Ниаваран. Его открыли в июле 2013 года. Здесь выставлены автомобили семьи Пехлеви, они имеют статус реликвий.

Радий Хабиров отметил положительный опыт тегеранских городских властей, которые в первозданном виде сохранили уникальный комплекс для посетителей.

«Эта страна – рай для туристов. Мы будем активно развивать это направление, – сказал Радий Хабиров. – Несмотря ни на что, у меня всегда была задача, чтобы жители Башкортостана могли путешествовать, ездить в разные страны, в том числе в Иран, знакомиться с достопримечательностями. Конечно, этому способствует возможность прямого перелёта в комфортных условиях. Всем этим мы в том числе занимаемся, когда развиваем международные отношения с дружественными странами».

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