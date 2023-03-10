Жители Башкирии могут стать волонтерами штаба Минигали Шаймуратова

Любой житель Башкирии может стать волонтером штаба Минигали Шаймуратова. Для этого достаточно позвонить в колл-центр или прийти в региональное или местные отделения. Об этом в рамках первого форума добровольцев республики сообщил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов.

Как ранее сообщал «Башинформ», штаб имени Шаймуратова работает с 26 сентября прошлого года по поручению Главы Республики Радия Хабирова.

С момента открытия колл-центром штаба было принято 10802 звонка. Волонтеры Шаймуратова и неравнодушные жители поддерживают семьи мобилизованных и добровольцев. Они помогают с доставкой продуктов питания, по хозяйству, посидеть с детьми, сводить в школу и делают многое другое.

«Важно, что тема волонтёрства в период проведения специальной военной операции прозвучала и в Послании Главы Республики Башкортостан. Волонтером может стать абсолютной любой житель. Здесь все предельно просто – если ты хочешь помочь, то наши двери всегда открыты. Люди с открытым сердцем, доброй душой и готовые помогать всегда представляли собой высокую ценность в обществе, а в современных реалиях они особо необходимы. Именно на них строится тыловая поддержка наших защитников. Благодаря им участники специальной военной операции обеспечены всем необходимым, чувствуют заботу и поддержку. Бескорыстная помощь – это идеология партии "Единая Россия", идеология нашего государства», - сказал Руслан Насретдинов.