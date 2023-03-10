Сегодня в Уфе проходит первый форум добровольцев Башкортостана. До его начала Радий Хабиров осмотрел выставочную экспозицию добровольческих практик региона — Волонтёрского штаба имени Минигали Шаймуратова и республиканского штаба федерального проекта #МыВМЕСТЕ, благотворительного фонда «Уфимский хоспис», Общероссийского народного фронта, Российского Красного Креста, Благотворительного фонда защиты животных «Доброта», добровольческих организаций муниципалитетов и НКО.

В частности, волонтеры Уфимского хосписа рассказали Главе региона, что в их рядах 150 человек, которые занимаются сбором благотворительной помощи на строительство, на закупку необходимых предметов.

Экспоненты представили инициативы, направленные на помощь военнослужащим специальной военной операции: на площадке конгресс-холла «Торатау» можно изготовить браслеты из паракорда, сделать открытки и написать письма военнослужащим, попробовать связать носки и сплести маскировочную сеть; узнать о правилах оказания первой помощи и помочь подопечным благотворительных фондов.

Радий Хабиров пообщался и с волонтёрами общества «Шьём и вяжем для наших», которые бесплатно шьют одежду для башкирских воинов, участвующих в специальной военной операции. Добровольцы изготавливают более 20 наименований изделий, необходимых на передовой. В их числе хобы (компактные сидушки, пристёгиваемые к телу человека), балаклавы, маскхалаты, толстовки, тёплые пояса из собачьей шерсти, брюки, термобельё, походные подушки, повязки, вещмешки, шапки и снуды (шарф в виде трубы), варежки, трёхпалые перчатки, носки и ещё ряд полезных вещей.

Руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» Оскар Лютов рассказал Главе республики, что ребята работали и работают в ДНР и ЛНР.

«Волонтёры работали в больнице интенсивного лечения Мариуполя, выдают гуманитарные наборы, оказывают адресную помощь, организуют детские мероприятия, доставляют жителям посылки», — пояснил он.

Радий Хабиров также пообщался с волонтерами «серебряного возраста».

Отдельная линейка активностей — у Республиканского молодёжного социально-психологического центра: здесь проходят консультации психологов, интерактивные тесты, можно пройти диагностику психоэмоционального состояния.