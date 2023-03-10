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Вчера, 15:16

Стерлитамаку и Салавату требуется еще три станции контроля воздуха

ГКЧС РБ
Фото:ГКЧС РБ

Стерлитамаку требуется дополнительно еще две станции автоматизированного контроля воздуха, Салавату — одна. А также в этих городах необходимо установить систему контроля санитарно-защитных зон предприятий, заявила на брифинге в ЦУРе директор управления государственного аналитического контроля Минэкологии РБ Валентина Сафарова.

«Усиленная таким образом система контроля позволит получать объективную информацию, определять виновника загрязнения и принимать грамотные, взвешенные решения, а также обрабатывать и анализировать информацию о состоянии атмосферного воздуха, и предоставлять органам власти и населению области своевременную, полную, достоверную и непротиворечивую картину», — сказала Валентина Сафарова.

Автоматизированные станции забирают и анализируют пробы воздуха каждые 20 минут. При жалобах от населения на места «происшествий» выезжают мобильные лаборатории.

По словам Сафаровой, превышения предельно допустимых концентраций в Салавате и Стерлитамаке периодически фиксируются, но в основном в период неблагоприятных метеоусловий, когда выбрасываемые предприятиями вещества накапливаются в атмосферном воздухе. Результаты анализов размещаются на официальном сайте Роспотребнадзора. При выявлении нарушений в сфере граждане могут звонить на горячую линию: 50.77.8800-170, либо в диспетчерскую минэкологии РБ +7 (347) 218-04-30.

Как сообщал Башинформ, Стерлитамак и Салават не попали в федпроект «Чистый воздух», но для них в рамках программы организуются мероприятия, которые должны улучшить ситуацию.

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