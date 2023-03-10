На Стерлитамак и Салават приходится 20% всех промышленных выбросов Башкирии

Доля промышленных выбросов предприятий Стерлитамака составляет 11% от общего объема республики, Салавата — 9%. Два крупнейших после Уфы города находятся в 30 км друг от друга, в них проживают порядка 420 тыс. человек. Основными загрязнителями воздуха юга республики являются стерлитамакская «Башкирская содовая компания» и «Газпром нефтехим Салават».

«В наш адрес постоянно поступает большое количество жалоб населения на загазованность воздуха и неприятный запах. На постах наблюдения периодически фиксируются превышения ПДК загрязняющих веществ», — сказал на брифинге в ЦУР министр экологии РБ Нияз Фазылов. Он напомнил, что в феврале эти проблемы обсуждались на совещании, которое провела вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко по реализации проекта «Чистый воздух».

В сам проект башкирские города не вошли — в Стерлитамаке и Салавате не такой высокий уровень загрязнения, отметила вице-премьер. «В новый список городов-участников расширенного эксперимента по квотированию выбросов и проекта „Чистый воздух“ вошли города, в которых зафиксирован высокий или очень высокий уровень загрязнения, по данным проверяющих служб. В то же время есть города, где уровень загрязнения фиксируется как „низкий“, при этом выбрасываются вещества, которые обладают резким специфическим запахом. Это существенно отражается на качестве жизни людей. Стерлитамак и Салават — наглядные тому примеры, — сказала Виктория Абрамченко. — Для таких населённых пунктов необходимо предпринимать дополнительные меры по минимизации воздействия, слышать жителей и добиваться от предприятий-загрязнителей реальных результатов экологической модернизации».

Тем не менее после того совещания вице-премьер распорядилась включить в федпроект отдельные мероприятия по снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в городах Стерлитамак и Салават, заключить четырехсторонние соглашения с предприятиями и решить ряд других задач.

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Костантин Цыганов сообщил, что в Стерлитамаке и Салавате уровень выбросов отслеживают 5 постов Гидрометцентра. Неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению выбросов в атмосфере (то есть безветренная погода), наблюдаются примерно 220 дней в году.

«В связи с многочисленными обращениями жителей этих городов в Москве было проведено совещание с участием властей республики и надзорных органов. Договорились, что Росприроднадзор проведет инвентаризацию источников выбросов на предприятиях. После этого будет понимание, какие выбросы необходимо снизить», — отметил замминистра.

Руководитель Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Болотов сообщил, что за последние годы выявлено свыше 170 нарушений в работе крупных башкирских предприятий, и основные источники негативного воздействия на атмосферный воздух — промышленность Салавата, Стерлитамака и Уфы. Эти объекты находятся в списке 300 загрязнителей, на которые приходится не менее 60% от суммарного вклада негативного воздействия. Такие предприятия должны получить комплексное экологическое разрешение до 2025 года. Роман Болотов отметил, что в основном жалобы поступают в безветренную погоду. Все предприятия-загрязнители наказываются административными штрафами.

«Действительно, к нам поступает большое количество обращений граждан, в оперативном порядке мы выезжаем в разное время суток, чтобы все-таки объективно понимать, какая там ситуация сейчас. Для нас важно качество воздуха в границах населенных мест, то есть мы контролируем границу санитарно-защитной зоны предприятий, также у нас есть передвижная и стационарные лаборатории, в которых как раз происходит исследование проб атмосферного воздуха», — рассказала начальница отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по РБ Лариса Кильдюшова.

Спикеры отметили, что при работе передвижных лабораторий значительных превышений предельно допустимой концентрации в точках контроля не наблюдалось даже в периоды безветрия. «Это говорит о том, что при исполнении предприятиями технического регламента можно добиться положительного эффекта. Наши ведомства будут отслеживать ситуацию и держать руку на пульсе», — сказал руководитель управления Росприроднадзора.

Участники брифинга заявляли, что Стерлитамаку и Салавату очень важно попасть в федпроект «Чистый воздух», направленный на снижение уровня загрязнения воздуха в промышленных городах. По методике программы башкирские города в него не попадают, но усилия властей республики не прошли даром — часть мероприятий по модернизации крупнейших загрязнителей Салавата и Стерлитамака будут включены в паспорт федерального проекта.

Напомним, что при подписании соглашения о включении в «Чистый воздух» предприятия обязаны предоставить график установки датчиков контроля загрязнения атмосферного воздуха.

Как сообщал Башинформ, на совещании в правительстве РФ 17 февраля Глава Башкирии Радий Хабиров говорил:

«В рамках соглашения с предприятиями „Газпром нефтехим Салават“ и „Башкирская содовая компания“, минприроды РФ и Росприроднадзором мы будем выдавать жителям Салавата и Стерлитамака единые согласованные объективные данные о том, что происходит. Важно понимать и то, что выбросы по линии предприятий с каждым годом уменьшаются. Например, „Газпром нефтехим Салават“ в ближайшее время запустит новое большое производство технической серы. Это позволит снизить выбросы загрязняющих веществ почти на 5 тысяч тонн в год. Если взять „Башкирскую содовую компанию“, то с 2019 года на природоохранные мероприятия она направила 9 млрд рублей. При этом выбросы, безусловно, есть. Идёт запах. Людям это неприятно. Поэтому инвестиционные программы „Газпром нефтехим Салавата“ и Башкирской содовой компании будем ориентировать на решение этих важнейших задач».