Для Стерлитамака и Салавата разработают дополнительные меры по повышению чистоты воздуха

17 февраля Глава Башкортостана Радий Хабиров в режиме видеоконференции принял участие в совещании по вопросам реализации федерального проекта «Чистый воздух» в Стерлитамаке и Салавате. Его провела заместитель Председателя Правительства России Виктория Абрамченко.

В обсуждении также приняли участие представители Минприроды России, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Росгидромета, представители промышленных предприятий и главы городов.

Виктория Абрамченко отметила, что от жителей поступают жалобы на качество атмосферного воздуха в Стерлитамаке и Салавате. Вице-премьер добавила, что люди ждут подробных разъяснений о предпринимаемых мерах по улучшению экологической ситуации.

«В новый список городов-участников расширенного эксперимента по квотированию выбросов и проекта „Чистый воздух“ вошли города, в которых зафиксирован высокий или очень высокий уровень загрязнения по данным проверяющих служб. В то же время, есть города, где уровень загрязнения фиксируется как „низкий“, при этом выбрасываются вещества, которые обладают резким специфическим запахом. Это существенно отражается на качестве жизни людей. Стерлитамак и Салават — наглядные тому примеры, — сказала Виктория Абрамченко. — Для таких населённых пунктов необходимо предпринимать дополнительные меры по минимизации воздействия, слышать жителей и добиваться от предприятий-загрязнителей реальных результатов экологической модернизации».

Вице-премьер поручила Минприроды, Росприроднадзору совместно с регионом и предприятиями-загрязнителями провести инвентаризацию выбросов, а также составить сводные расчёты загрязнения атмосферного воздуха. Это позволит оценить уровень выбросов конкретных веществ от источников и определить их допустимый объём.

Также Виктория Абрамченко поручила Минприроды России проработать вопрос включения в паспорт проекта «Чистый воздух» дополнительных мероприятий для Стерлитамака и Салавата.

Также вице-премьер поручила в максимально сжатые сроки заключить четырёхсторонние соглашения по выполнению мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в этих городах между Минприроды России, правительством Башкортостана, Росприроднадзором и предприятиями-загрязнителями.

Представители АО «Башкирская содовая компания» и ООО «Газпром нефтехим Салават» подтвердили готовность к подписанию соглашений и проведению необходимых экологических мероприятий.

«В рамках соглашения между предприятиями „Газпром нефтехим Салават“ и „Башкирская содовая компания“, министерством природы РФ и Росприроднадзором мы будем выдавать жителям Салавата и Стерлитамака единые согласованные объективные данные о том, что происходит. Важно понимать и то, что выбросы по линии предприятий с каждым годом уменьшаются. Например, „Газпром нефтехим Салават“ в ближайшее время запустит новое большое производство технической серы. Это позволит снизить выбросы загрязняющих веществ почти на 5 тысяч тонн в год. Если взять „Башкирскую содовую компанию“, то с 2019 года на природоохранные мероприятия она направила 9 млрд рублей. При этом выбросы, безусловно, есть. Идёт запах. Людям это неприятно. Поэтому инвестиционные программы „Газпром нефтехим Салавата“ и Башкирской содовой компании будем ориентировать на решение этих важнейших задач, — подчеркнул Радий Хабиров. — А глав городов и руководителей предприятий прошу в этом вопросе быть более открытыми для жителей, разъяснять нашу совместную работу и перспективные планы».





