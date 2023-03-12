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Сегодня, 10:38

Радий Хабиров с делегацией Башкирии в Иране обсудит сотрудничество двух республик

Делегация Башкирии в Иране рассмотрит возможность прямого авиасообщения между Уфой и Тегераном

соцсети Главы Башкирии Радия Хабирова
Фото:соцсети Главы Башкирии Радия Хабирова
соцсети Главы Башкирии Радия Хабирова
соцсети Главы Башкирии Радия Хабирова
Фото:соцсети Главы Башкирии Радия Хабирова

Между Уфой и Тегераном может открыться прямое авиасообщение. Об этом информагентство «Башинформ» узнало из сообщения Главы Башкирии Радия Хабирова. Руководитель республики написал в своих соцсетях, что башкирская делегация находится в Иране, где запланирован ряд встреч и переговоров.  В состав делегации вошли руководители отраслевых министерств и представители компаний из разных сфер экономики.

«Мы придаём большое значение развитию сотрудничества с этой страной. Мы хорошо понимаем, что структура экономики у наших стран во многом схожая и мы сможем дополнить друг друга. Это особенно важно сейчас, в условиях санкционного давления на наши государства.  Иран — удивительная страна с древней культурой. У нас задача, в том числе, в этой поездке попытаться открыть Иран для жителей Башкортостана. Среди прочих важных вопросов нам очень важен прямой рейс Уфа-Тегеран. Наш аэропорт готов предоставить лучшие условия, мы планируем обсудить и это», — написал Радий Хабиров.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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