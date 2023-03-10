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Вчера, 19:21

В Башкирии впервые вручили почетный знак Главы республики «Доброволец Башкортостана»

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Башкирии впервые вручили почетный знак Главы республики «Доброволец Башкортостана».

Сегодня, 10 марта, Радий Хабиров на первом форуме добровольцев республики вручил почётный знак Главы Башкортостана «Доброволец (волонтёр) Республики Башкортостан». Эта награда была учреждена в 2020 году. 

Сегодня почетного знака удостоились руководитель центра «серебряного» волонтерства «Молоды душой» Екатерина Савельева, руководитель Центра добровольчества и наставничества «Белая река» в г. Кумертау Марина Сафонова, «серебряный» волонтер Совета ветеранов УФПС РБ Андрей Ширяев и участник социального проекта «Наша забота», волонтер из Баймакского района Айгуль Юсупова.

Глава республики также предложил провести в летний период выездную встречу с добровольцами на базе парка «Патриот» в Чишминском районе.

«Считаю, что 2020, 2021, 2022, 2023 годы — это время героев Башкортостана, это ваше время. Ещё раз огромное вам спасибо!» – сказал Радий Хабиров.

Автор:Азат Гиззатуллин
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