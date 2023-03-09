В Башкирии запустили новый комплекс по изготовлению кроватей, ортопедических матрасов и стульев

Сегодня, 9 марта, в Туймазах запустили новый производственный комплекс по изготовлению кроватей, ортопедических матрасов и стульев. Напомним, инвестиционный проект компании «Корона» одобрили на «Инвестчасе».

До начала церемонии открытия Глава Башкортостана Радий Хабиров вместе с заместителем министра промышленности и торговли России Альбертом Каримовым и директором Ассоциации кластеров и технопарков Андреем Шпиленко ознакомились с деятельностью предприятия и обсудили с руководством компании перспективы развития мебельного кластера.

Напомним, наш мебельный кластер первым в стране в марте прошлого года вошел в реестр Минпромторга России. Здесь будет реализовано 14 проектов на общую сумму свыше 800 млн рублей. В ближайшие 3-4 года на предприятиях этого кластера будут работать более 1200 человек.

Директор ООО «Корона» Рамиль Мамлеев рассказал, что в строительство нового производственного цеха и складских помещений вложено 450 млн рублей, из них 200 млн рублей государственной поддержки. Предприятие производит до 20 тысяч матрасов в месяц и это далеко не предел.

Компания собирается построить еще одно производственное помещение в 10 тысяч квадратных метров. Это позволит выпускать до 50 тысяч матрасов в год.

За последние два с половиной года на предприятии в 2 раза увеличились производственные площадки. В 3 раза выросла прибыль и, соответственно, налоговые отчисления в бюджет республики. «Корона» входит в четверку крупнейших производителей матрасов в стране.

«Уважаемые работники трудового коллектива «Корона»! Уважаемые гости, дорогие друзья! С прекрасным настроением мы сегодня собрались в Туймазах. Те планы, о которых мы договаривались совсем недавно, начинают реализовываться. Действительно, в последний раз, если я не ошибаюсь, на этом предприятии был около двух лет назад, и мы с Рамилем Мидхатовичем (Мамлеев - прим. ред.) тогда решали непростые вопросы и совместно их решили. И Рамиль Мидхатович обещал, что здесь будут новый корпус и новые производственные помещения. Мы рады тому, что руководство предприятия уделяет самое серьёзное внимание благополучию в социальном настроении коллектива: хорошая заработная плата, хорошие социальные предложения. Сегодня хотел сказать особые слова благодарности руководству Министерства промышленности Российской Федерации и Альберту Анваровичу (Каримову - прим. ред.) огромное спасибо. Он сам хорошо понимает глубину и значение региональной экономики и выступает для нас очень надёжным партнёром во всех наших добрых начинаниях. Андрей Викторович, большое спасибо как руководителю Ассоциации кластеров. Вы видите, что мы вас не подводим и мы очень признательны тому доверию, что первый мебельный кластер Российской Федерации образован именно здесь, в Башкортостане. В целом мы по количеству кластеров занимаем первые места наряду с Татарстаном, Челябинской областью. Это очень важный, эффективный инструмент в поддержке друг друга, поддержки экономики. Времена сейчас непростые, но мы верим в свои силы, верим в поддержку наших надёжных партнёров, товарищей и руководителей. И всё у нас, надеюсь, будет хорошо. Ещё раз коллектив поздравляю с добрым начинанием. Вам уже надо думать о новых проектах. И знайте, мы также эффективно будем поддерживать. Будем рады, если придете на «Инвестчас» с ещё какими-то интересными предложениями, во всем поддержим», - сказал Радий Хабиров на церемонии открытия.

Глава Башкортостана вручил государственные награды республики ряду сотрудников предприятия.

С приветственным словом выступил заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов. Он отметил эффективность промышленной политики региона.

– Отрадно, что предприятие, которое в 2005 году начинало с небольшого производства, вошло в тройку крупнейших производителей матрасов в стране, а его трудовой коллектив вырос почти до 400 человек, – подчеркнул Альберт Каримов. – Это говорит о том, что Башкортостан является комфортным регионом для бизнеса. В этом большая заслуга руководства республики и лично Радия Фаритовича Хабирова. Важно, что управленческая команда уделяет внимание не только экономике крупных городов, а сбалансированно развивает все территории. Это залог дальнейшей стабильности Башкортостана.

Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко высоко оценил взаимодействие региональных властей и бизнеса и системное сопровождение инвестпроектов.

– Башкортостан стал площадкой, на которой предприниматели получают широкий набор мер поддержки, в том числе с использованием федеральных преференций. Туймазинское предприятие «Корона» – один из примеров успешной совместной работы, – сказал он.

Директор компании Рамиль Мамлеев выразил благодарность за помощь в создании нового цеха и рассказал о задачах развития производства.

– Без поддержки со стороны республики мы бы не реализовали этот проект, – подчеркнул он. – Благодарю Минпромторг России, Ассоциацию кластеров и технопарков за содействие нашим инициативам. Мы и дальше готовы участвовать в пилотных проектах. В наших планах – выпускать до 50 тысяч матрасов в месяц.