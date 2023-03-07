Радий Хабиров вручил госнаграды самым ярким и лучшим представительницам республики

Сегодня в Уфе в преддверии женского праздника 8 Марта Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды России и республики самым ярким и лучшим представительницам прекрасного пола.

«На календаре – весна, хотя ещё пока зимняя погода совсем не торопится попрощаться. Но рядом с вами мы всегда ощущаем особое весеннее настроение и сердечное тепло. Дорогие наши женщины!

Выражаю вам слова глубокого уважения и признательности за ваш самоотверженный труд, достойный вклад в развитие родного Башкортостана.

В этом зале сегодня мы собрали, можно сказать, цвет нашей республики. Вы представляете самые разные профессии. Среди вас – известные ученые, деятели культуры, медицинские и социальные работники, педагоги, тренеры, экономисты, аграрии, государственные и муниципальные служащие, и многие другие талантливые, добросовестные труженицы Башкортостана. Своим каждодневным трудом вы делаете нашу жизнь лучше – созидаете, управляете, творите, спасаете, лечите, учите», - отметил Радий Хабиров.

Глава региона сказал, что сегодня все мы живём и трудимся в непростое время. Одни сложные вызовы сменяют другие.

«Сейчас многие наши мужчины с оружием в руках защищают Отечество. Вы и здесь проявляете свои лучшие качества, поддерживаете высокий моральный дух наших воинов. Заботитесь об участниках специальной военной операции и их семьях. Воспитываете детей на высоких примерах гражданственности и патриотизма.

Так было всегда во времена тяжелых испытаний в истории нашей страны. Так есть и сейчас. Особые вам слова благодарности за неравнодушие, выдержку и активную помощь.

Впереди у нас – много работы по всем направлениям, которые очень важны для нашей сегодняшней жизни, будущего наших детей. Мы и в дальнейшем будем делать всё, чтобы жизнь в республике становилась год от года лучше и комфортнее.

Желаю всем вам и вашим близким доброго здоровья, семейного уюта и тепла. Мира, добра и счастья вашим домам», - высказал свои теплые пожелания Радий Хабиров.

Из рук Главы Башкортостана сегодня высокие государственные награды получили учителя, медработники, ученые, муниципальные служащие, работники социальной сферы, культуры и АПК, благотворители, предприниматели и общественники - всего 60 представительниц прекрасного пола.

Справка

На начало 2022 года в республике проживало 2,2 млн женщин (52,7% всего населения). В среднем на 1000 женщин приходилось 897 мужчин, причем соотношение мужчин и женщин в возрастных категориях различно. По-прежнему рождается больше мальчиков, чем девочек (примерно 105-106 на 100).

В старших возрастных группах трудоспособного населения нарастает превышение численности женщин: чем старше, тем больше. Среди лиц старшего трудоспособного возраста (мужчины от 62 лет и старше, женщины от 57 лет и старше) на 1000 женщин приходится 446 мужчин. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2021 году составила для женщин – 74,2 года, мужчин – 64,9 лет.

Женщины составляют практически половину трудовых ресурсов республики, в составе занятых в экономике – 47% женщин. Средний возраст работающей женщины – 41 год. В 2022 году доля занятых женщин в возрасте до 30 лет составила 16,7%, свыше 55 лет – 13,8%.

Представительницы «прекрасного пола» участвуют практически во всех видах экономической деятельности. При этом в структуре занятости женский труд преобладает в области здравоохранения и социальных услуг (83,9% от занятых в данной сфере), в образовании (83,8%), в оптовой и розничной торговле, гостиницах и предприятиях общественного питания (66,0%).

Женщины, занятые в экономике, имеют более высокий уровень образования, чем мужчины. Среди работающих женщин доля имеющих высшее образование составила 36,2% (мужчины – 23,4%), среднее профессиональное образование – 51,0% (мужчины – 59,3%).

Половину студенчества составляют женщины. В вузах доля девушек составила 50%, ссузах – 49%. Значительное преобладание женщин отмечается среди студентов, получающих образование по специальностям здравоохранения, экономики и управления, образования, культуры и искусства.