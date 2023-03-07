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Вчера, 14:41

Башкирия заняла 6 место в России в рейтинге цифровой трансформации регионов

Сайт правительства РФ
Фото:Сайт правительства РФ

В правительстве России подвели итоги рейтинга цифровой трансформации регионов. По данному показателю республика вышла на шестое место в России и на второе в ПФО. Всего лишь за год она поднялась на 32 позиции. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Башкирия продемонстрировала по вышеназванному направлению самые высокие темпы роста в стране. Теперь перед республикой стоит задача  войти в тройку лидеров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что республика лидирует по выполнению мероприятий программы «Цифровая экономика».

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