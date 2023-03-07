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Сегодня, 08:35

Башкирия - в лидерах по цифровизации и проведению мероприятий нацпрограммы «Цифровая экономика»

сайт правительства РФ
Фото:сайт правительства РФ

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко подвёл итоги работы руководителей цифровой трансформации за 2022 год и обозначил задачи на 2023 год. Как выяснил «Башинформ», были отмечены лучшие федеральные и региональные министерства и ведомства по результатам цифровизации и реализации мероприятий национальной программы «Цифровая экономика».

«2022 год был крайне непростым для отрасли и руководителей цифровой трансформации, но он стал важным этапом технологического развития страны. Мы вместе настраивали работу по импортозамещению, информационной безопасности, продолжая развивать сферу цифрового государственного управления и перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и проводить другие мероприятия национальной программы „Цифровая экономика“. Лидеры рейтинга — это действительно чемпионы, которые смогли качественно выполнять актуальные задачи. Так держать!» — сказал Дмитрий Чернышенко.

Лидерами среди руководителей цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти стали Росрезерв, Росаккредитация, Минвостокразвития, Казначейство России, Рособрнадзор, Росимущество и ФНС. 

Региональный рейтинг возглавили: Республика Татарстан, Белгородская область, Тульская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Липецкая область, Республика Башкортостан. Они стали первыми обладателями Белой книги цифровой экономики – аналитического продукта, в котором собраны главные события IT-отрасли. 

По данным пресс-службы правительства РФ, во время совещания Дмитрий Чернышенко поручил всем федеральным ведомствам до 1 мая 2023 года завершить переход на единую систему коммуникаций на базе типового автоматизированного рабочего места для госслужащих (АРМ ГС). Это универсальный коммуникационный сервис для госслужащего, защищённое облачное решение. Сервис позволяет работать с документами, использовать чат-боты для контроля задач и мессенджеры для быстрой коммуникации, поддерживает аудио- и видеозвонки. Среди других поручений  – реализация типовых IT-сервисов на базе единой цифровой платформы «ГосТех», утверждение единой политики работы с данными. 

Автор:Дарья Субботина
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