В Башкирии волонтеры серебряного возраста активно поддерживают участников СВО

В уфимском конгресс-холле «Торатау» прошел первый форум добровольцев. В нем приняли участие более 1000 человек. Это волонтеры, представители добровольческих объединений, некоммерческих организаций, муниципалитетов, образовательных организаций и бизнеса, члены семей военнослужащих, а также

в онлайн-формате: волонтеры из Казахстана, Киргизии, Беларуси.

В рамках события Радий Хабиров вручил почётный знак Главы Башкортостана «Доброволец (волонтёр) Республики Башкортостан». Эта награда была учреждена в 2020 году. Сегодня почетного знака в том числе удостоились руководитель центра «серебряного» волонтерства «Молоды душой» Екатерина Савельева.

В рамках форума проходила выставка лучших добровольческих практик, где также презентовали проект «Шьем и вяжем для своих». Республика стала центром компетенций в области развития добровольчества, что привлекает к нам внимание федерального центра и волонтерского актива других регионов. Волонтерское движение активно развивается в республике, что позволило республике достаточно высоко поставить работу по оказанию помощи семьям военнослужащих и добровольцев. Наши добровольцы, особенно «серебряного» возраста, активно помогают и ребятам находящимся на СВО, что отмечает и командование и подразделения из других регионов.

Неравнодушные жители Башкортостана с начала специальной военной операции оказывают помощь бойцам – изготавливать и передавать им одежду. Появилось целое движение «Шьем и вяжем для наших», в которое сегодня вовлечены женщины из городов и районов республики. Активно движение поддерживают волонтеры серебряного возраста, которые объединяются, чтобы плести маскировочные сети, вязать носки, заготавливать лапшу и тушенку, валять из войлока теплые коврики, шить теплую одежду, косметички и спальные мешки.

«Наше "серебряное" добровольчество в Башкирии активно развивается с 2017 года. Мы участвуем во всех федеральных проектах. Например, мы, конечно же, участвуем в подготовке гуманитарной помощи для бойцов СВО. Одним из ярких моментов подготовки гуманитарной помощи был в том, что наши добровольцы, в частности, представители Иглинского района, подготовили большой гуманитарный груз в виде носочков из белого кролика. И мы передали их бойцам на международном форуме «Мы вместе» в Москве. Нам сказали, подумать, как оригинально оформить. И мы повесили эти носочки на елочку в виде рождественских подарков и положили внутрь каждого какой-нибудь сюрприз, башкирский чай или мед. Чтобы бойцам, которые потом снимали эти подарки с елки, было приятно. Кроме того, на международном форуме ставилась задача – организовать досуг для бойцов в зоне СВО. И мы тоже приняли в этом проекте активное участие. Так как мы являемся обладателями проекта серии развивающих игр лото "Портрет России. Портрет Башкортостана". И эти лото в качестве настолок мы передали нашим ребятам. Словом, наши волонтеры не сидят сложа руки, а всеми возможными способами помогают участникам спецоперации», - рассказала агентству «Башинформ» руководитель «серебряных» волонтеров в Республике Башкортостан Екатерина Савельева.