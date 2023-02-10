Каша с тушенкой, чак-чак и талкан: что отправляют жители Башкирии участникам спецоперации

Жители Башкирии активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для бойцов на передовой. В каждом районе республики люди объединяются, чтобы передать участникам СВО тепло рук и предметы первой необходимости.

Как сообщили агентству «Башинформ» в волонтерском штабе имени Минигали Шаймуратова, пчеловоды Караидельского района передали мобилизованным землякам крупную партию меда. Кроме того, жители принесли теплую одежду, сменное белье, лекарства, консервы, сладости, сухари, средства личной гигиены, шерстяные носки, влажные салфетки, а также казаны, лопаты, гвозди, канистры для воды.

80 кг меда и 100 банок тушенки ушло на передовую и из Буздякского района. С гумконвоем передали бензопилы, генераторы, газовые баллоны, примусы и лопаты.

В Мечетлинском районе приготовили чак-чак, нарезали домашнюю лапшу, изготовили блиндажные свечи.

В Кармаскалинском районе закупили для земляков теплые брюки, фуфайки, стельки для обуви, лекарственные средства и продукты питания, готовят корот. Жители села Сахаево закатали кашу с тушенкой, собрали чайные наборы из сухофруктов, а ефремкинцы приготовили вяленое мясо и баурсак.

В Бакалинском районе в магазинах установили гуманитарные корзины, таким образом собрали продукты питания, также пошили теплую одежду и нижнее белье, закатали борщ и тушенку.

Из Гафурийского района отправили бойцам автомобиль «УАЗ», который купили на деньги, собранные неравнодушными жителями и местными предпринимателями.

В Кушнаренковском районе один из жителей отправил 11 портативных трубопечей для готовки еды и обогрева.

Бурзянский район тоже активно принимает участие в сборе гуманитарной помощи. Жители деревень Гадельгареево, Набиево, Байгазы, Новосубхангулово, Яумбаево, Магадеево, Новоусманово, Атиково, Старомунасипово, Новомусятово, Киекбаево, Бретяково, Абдулмамбетово, Кулганино, Иргизла, Кургашлы, Старосубхангулово и Мурадымово начали плести маскировочные сети. В деревне Киекбаево сшили теплые шапки, в Кутаново подготовили мужские пижамы для раненых солдат, в Магадеево приготовили талкан. Для мобилизованных приобрели тепловизоры, передвижную баню и три автомобиля «УАЗ», один из которых передадут добровольцам батальона имени Салавата Юлаева.

На площадках всех школ города и Дюртюлинского района учащиеся изготовили блиндажные свечи и блиндажные сетки.

Как ранее писал «Башинформ», сбор гуманитарной помощи организован на постоянной основе. Ее можно доставить в волонтерские штабы имени Минигали Шаймуратова, которые есть в каждом районе и городе республики. Вся собранная помощь стекается в республиканский координационный центр для сбора и отправки гумконвоев.

В начале февраля в зону СВО был доставлен самый крупный по составу и численности за все время гуманитарный груз из Башкирии. В этот раз колонна из 43 грузовых фур и другого транспорта привезла бойцам два десятка легковых автомобилей повышенной проходимости, а также квадрокоптеры, ноутбуки, тепловизоры, антидроны, генераторы, стиральные машины, печи, бензопилы, стройинструменты и многое другое. Почетная миссия была возложена на 110 человек, включая сопровождающий состав.