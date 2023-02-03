Башкирия доставила крупнейший гумконвой в зону СВО

Новый, второй по счету в 2023 году конвой с гуманитарной помощью для мобилизованных участников спецоперации из Башкирии достиг места назначения в зоне боевых действий. Он стал самым крупным по составу и численности за все время СВО.
В этот раз колонна из 43 грузовых фур и другого транспорта привезла бойцам два десятка легковых автомобилей повышенной проходимости, а также квадрокоптеры, ноутбуки, тепловизоры, антидроны, генераторы, стиральные машины, печи, бензопилы, стройинструменты и многое другое. Почетная миссия была возложена на порядка 110 человек, включая сопровождающий состав.
На своем пути гумконвой сделал несколько остановок для того, чтобы водители могли немного передохнуть. Это город Октябрьский в республике, Саратов и Калач-на-Дону в Волгоградской области. Поездке благоволила погода — морозы в пути были не столь крепкими.
«Конечно, самое важное — сотни писем и посылок от детей, семей, родных и близких наших ребят, которые они всегда ждут с особенным нетерпением. Это существенно облегчает выполнение их боевых задач, привнося частичку тепла из родного края. Такие поездки крайне важны и необходимы. От имени Главы республики Радия Хабирова персонально и всех жителей мы передаем парням пламенный привет и ждем их дома с победой», — рассказал вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов.
В формировании колонны были задействованы 17 муниципалитетов региона — руководители крупных предприятий и организаций, волонтеры и все неравнодушные люди. А 13 глав администраций районов и городов отправились в составе колонны, чтобы лично встретиться с земляками и помочь им в решении всех возможных насущных вопросов.
«Мы в первую очередь ориентировались на запросы и пожелания самих бойцов — кому-то необходимы машины, кому-то обмундирование и определенные приборы. Мы со всеми на связи и привезли самое необходимое», — говорит глава Белорецкого района Андрей Иванюта, который отправился в составе конвоя.
«Регулярно участвуем в формировании гумконвоев, но в этот раз ехали расширенным составом. От нашего района полную фуру загрузили со всеми ребятам необходимыми вещами — две машины, печка на ходу, баню собрали, люди всем муниципалитетом именные посылки готовили», — присоединяется руководитель Балтачевского района Ильгиз Субушев.
Отметим, что это не единственный конвой, который отправился в зону СВО на неделе. Чуть позже единый логистический центр в Уфе покинул большой груз для республиканских добровольческих батальонов имени Шаймуратова и Доставалова.
«Республика продолжает оказывать помощь своим бойцам, на этом мы не останавливаемся, исходя из потребностей мобилизованных. Им сейчас в первую очередь нужно специальное оборудование, по обмундированию же, теплым вещам и продуктам питания все нормально. В ближайшее время сформируем новый гумконвой», — отметил председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.
Напомним, гуманитарная помощь военнослужащим из Башкирии оказывается по поручению Главы республики Радия Хабирова, который много раз подчеркивал, что ни один боец и его семья не останется без внимания республики.
Как ранее писал «Башинформ», обеспечение участников СВО из республики всем необходимым организовано на системном уровне — так, добровольческие батальоны и мобилизованные получили в 2022 году более 100 единиц колесной техники, а также экскаватор, болотоход и квадроцикл.
Добавим, Башкирия оказывает всестороннюю помощь и поддержку не только бойцам-землякам, но и воинам из других регионов России.