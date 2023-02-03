Башкирия доставила крупнейший гумконвой в зону СВО

Новый, второй по счету в 2023 году конвой с гуманитарной помощью для мобилизованных участников спецоперации из Башкирии достиг места назначения в зоне боевых действий. Он стал самым крупным по составу и численности за все время СВО.

В этот раз колонна из 43 грузовых фур и другого транспорта привезла бойцам два десятка легковых автомобилей повышенной проходимости, а также квадрокоптеры, ноутбуки, тепловизоры, антидроны, генераторы, стиральные машины, печи, бензопилы, стройинструменты и многое другое. Почетная миссия была возложена на порядка 110 человек, включая сопровождающий состав.