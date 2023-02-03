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Вчера, 22:19

Башкирия доставила крупнейший гумконвой в зону СВО

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Новый, второй по счету в 2023 году конвой с гуманитарной помощью для мобилизованных участников спецоперации из Башкирии достиг места назначения в зоне боевых действий. Он стал самым крупным по составу и численности за все время СВО.

В этот раз колонна из 43 грузовых фур и другого транспорта привезла бойцам два десятка легковых автомобилей повышенной проходимости, а также квадрокоптеры, ноутбуки, тепловизоры, антидроны, генераторы, стиральные машины, печи, бензопилы, стройинструменты и многое другое. Почетная миссия была возложена на порядка 110 человек, включая сопровождающий состав.

На своем пути гумконвой сделал несколько остановок для того, чтобы водители могли немного передохнуть. Это город Октябрьский в республике, Саратов и Калач-на-Дону в Волгоградской области. Поездке благоволила погода — морозы в пути были не столь крепкими.

«Конечно, самое важное — сотни писем и посылок от детей, семей, родных и близких наших ребят, которые они всегда ждут с особенным нетерпением. Это существенно облегчает выполнение их боевых задач, привнося частичку тепла из родного края. Такие поездки крайне важны и необходимы. От имени Главы республики Радия Хабирова персонально и всех жителей мы передаем парням пламенный привет и ждем их дома с победой», — рассказал вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов.
Ирек Сагитов
Ирек Сагитов

В формировании колонны были задействованы 17 муниципалитетов региона — руководители крупных предприятий и организаций, волонтеры и все неравнодушные люди. А 13 глав администраций районов и городов отправились в составе колонны, чтобы лично встретиться с земляками и помочь им в решении всех возможных насущных вопросов.

«Мы в первую очередь ориентировались на запросы и пожелания самих бойцов — кому-то необходимы машины, кому-то обмундирование и определенные приборы. Мы со всеми на связи и привезли самое необходимое», — говорит глава Белорецкого района Андрей Иванюта, который отправился в составе конвоя.
Андрей Иванюта
Андрей Иванюта
«Регулярно участвуем в формировании гумконвоев, но в этот раз ехали расширенным составом. От нашего района полную фуру загрузили со всеми ребятам необходимыми вещами — две машины, печка на ходу, баню собрали, люди всем муниципалитетом именные посылки готовили», — присоединяется руководитель Балтачевского района Ильгиз Субушев.

Отметим, что это не единственный конвой, который отправился в зону СВО на неделе. Чуть позже единый логистический центр в Уфе покинул большой груз для республиканских добровольческих батальонов имени Шаймуратова и Доставалова.

«Республика продолжает оказывать помощь своим бойцам, на этом мы не останавливаемся, исходя из потребностей мобилизованных. Им сейчас в первую очередь нужно специальное оборудование, по обмундированию же, теплым вещам и продуктам питания все нормально. В ближайшее время сформируем новый гумконвой», — отметил председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.
Фарит Гумеров
Фарит Гумеров

Напомним, гуманитарная помощь военнослужащим из Башкирии оказывается по поручению Главы республики Радия Хабирова, который много раз подчеркивал, что ни один боец и его семья не останется без внимания республики.

Как ранее писал «Башинформ», обеспечение участников СВО из республики всем необходимым организовано на системном уровне — так, добровольческие батальоны и мобилизованные получили в 2022 году более 100 единиц колесной техники, а также экскаватор, болотоход и квадроцикл.

Добавим, Башкирия оказывает всестороннюю помощь и поддержку не только бойцам-землякам, но и воинам из других регионов России.

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Автор:Иван Вавилов
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