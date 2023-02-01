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Теплый войлок вместо «пенки»: в Башкирии для участников СВО изготавливают коврики из шерсти

личный архив Г. Суриной
Фото:личный архив Г. Суриной

Жители деревни Малоарслангулово Хайбуллинского района вечера коротают не дома за телевизором, а в местном доме культуры. Мастерицы, которые занимаются войлоковалянием, решили попробовать изготовить теплый коврик для бойцов. Их идею поддержали односельчане и стали вносить свой посильный вклад: приносить овечью шерсть, помогать ее распушить и раскатать.

«Мы уже давно занимаемся войлоковалянием, изготавливали тапочки и накидки на стулья. И как-то разговорились, чем можем помочь нашим бойцам. И вспомнили, как мама одного солдата просила у нас теплый коврик для сына. Поэтому решили попробовать изготовить его», - рассказала агентству «Башинформ» одна из местных жительниц Гульназ Сурина.

По словам мастерицы, шерстяной коврик – хорошая альтернатива туристическим «пенкам», которыми снабжают военнослужащих. Войлочное изделие легкое, хорошо держит тепло, не пропускает влагу, прочное.

Процесс изготовления довольно трудоемкий. Сначала шерсть нужно растрепать руками, потом в несколько слоев, до толщины в 10 см, выложить по размерам будущего коврика. Затем изделие с двух сторон накрывают тканью, поливают теплой мыльной водой, заворачивают на длинную палку типа скалки, раскатывают. И вот теплый шерстяной коврик готов.

Как только будет собрана первая партия из 10 штук, войлочные «пенки» с гумконвоем передадут нашим бойцам.

«Хочу сказать огромное спасибо всем жителям деревни, все население по мере возможности и сил ходит нам помогать, каждый день в клубе кипит работа», - подчеркнула Гульназ Сурина.

Автор:Ляйсан Закирова
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