Татышлинцы, провожая мобилизованных, быстро собрали пакеты с необходимыми вещами, продуктами, медикаментами. Местные швеи за ночь сшили всем ребятам балаклавы
. Жительница села Аксаитово Татышлинского района Гульзамия Афлятунова рассказала, что более 50 односельчан и земляков, проживающих в Нефтекамске, Екатеринбурге, подписанных на местную группу в ватсапе, откликнулись на объявление и оказали материальную помощь шестерым мобилизованным сельчанам. «В планах - собрать им теплую одежду, предметы гигиены, медикаменты. Лишь бы вернулись живыми и невредимыми – благополучие мира сегодня в их руках», – пишет Гульзамия.