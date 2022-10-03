“

- Мы с Диной посмотрели видеоролик о том, как люди собирают посылки. Тогда я предложила ей связать пару носочков. Она с удовольствием согласилась, - рассказывает Вера Акатьева. - Через некоторое время мы решили написать в чат дома - может, еще кто-то хочет присоединиться. Первые дни было затишье, но мы с Диной не пали духом: ну и что, сложим наши носки в бандероль, положим туда шоколадки и сами отнесем. Но через неделю соседи начали толпами ко мне ходить - я живу на первом этаже, и им удобно мне приносить вещи: кто деньги принесет, кто лекарства, кто продукты.