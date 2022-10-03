Шерстяные носки, спальники, пастила и тушенка
Как жители Башкирии помогают мобилизованным
Сотни тысяч людей в эти дни объединились, чтобы помочь мобилизованным собраться на фронт. Кто-то вяжет носки, кто-то собирает продукты и медикаменты, кто-то шьет одежду, вкладывая в каждую строчку теплоту родного дома. Как пишут наши корреспонденты из районов республики, на помощь приходят люди разных возрастов, как из городов, так и из маленьких деревень. Равнодушных нет нигде.
В Иглино помочь мобилизованным захотела 91-летняя Серафима Теребеева. Бабушка связала для ребят двадцать шесть пар шерстяных носков (к моменту выхода публикации их наверняка будет в разы больше).

«Я, Теребеева Серафима Антоновна, труженица тыла. Мне 91 год. Я пережила военное время, перенесла холод и голод. Дорогие сынки, берегите себя, возвращайтесь живыми. Мы вас ждем живыми и здоровыми. Чтобы вы не мерзли, связала вам носки», – написала она в письме, которое отправила мобилизованным иглинцам вместе с теплыми вещами.
Более 200 пар связанных теплых носков отправили бойцам жительницы Аскинского района. К ним подключились предприниматели: купили спальники, пенки, хобы, лекарства, товары первой необходимости.
В Агидели собрать посылки для мобилизованных вызвались жители дома №22 по улице Мира. Идейными вдохновителями и организаторами акции стали Вера Акатьева и Дина Юсупова.
- Мы с Диной посмотрели видеоролик о том, как люди собирают посылки. Тогда я предложила ей связать пару носочков. Она с удовольствием согласилась, - рассказывает Вера Акатьева. - Через некоторое время мы решили написать в чат дома - может, еще кто-то хочет присоединиться. Первые дни было затишье, но мы с Диной не пали духом: ну и что, сложим наши носки в бандероль, положим туда шоколадки и сами отнесем. Но через неделю соседи начали толпами ко мне ходить - я живу на первом этаже, и им удобно мне приносить вещи: кто деньги принесет, кто лекарства, кто продукты.
Не остались в стороне и жители Бирска.

- Знакомые откликнулись очень быстро, - рассказывает волонтер Дмитрий. - Да и не только в Бирске. На днях получим посылку с Севера, чтобы передать нашим землякам. Один из таксистов бесплатно возил по магазинам и помогал с покупками. Первая поездка была непубличной, но нам передали много вещей. На место сборов привезли ребятам баннеры-таблички «Бирск» и флаги города, чтобы было проще найти бирян. Они были очень рады бензопиле, которую купили специально для них. Это намного упростило их быт, легче подготовить дрова, так как палатки топятся дровяными печами. Для ребят сплели тактические браслеты и темляки. Передали несколько пакетов с продуктами, некоторые вещи от родных, термосы.
Татышлинцы, провожая мобилизованных, быстро собрали пакеты с необходимыми вещами, продуктами, медикаментами. Местные швеи за ночь сшили всем ребятам балаклавы. Жительница села Аксаитово Татышлинского района Гульзамия Афлятунова рассказала, что более 50 односельчан и земляков, проживающих в Нефтекамске, Екатеринбурге, подписанных на местную группу в ватсапе, откликнулись на объявление и оказали материальную помощь шестерым мобилизованным сельчанам. «В планах - собрать им теплую одежду, предметы гигиены, медикаменты. Лишь бы вернулись живыми и невредимыми – благополучие мира сегодня в их руках», – пишет Гульзамия.
В Баймаке хозяйка ателье Марфуга Аралбаева сшила для бойцов теплые носки.
- Тоже решила поддержать защитников Родины, — говорит мастерица. — Задумалась, из какого материала сшить носки, чтобы их комфортно было надевать под сапоги и они были теплыми. Остановила выбор на флисе. Материал легкий, гипоаллергенный, прочный, быстро сохнет, гладкий, удерживает тепло. Купила несколько метров темно-зеленого флиса и сшила 25 пар носков.
В Уфимском районе пошив вещей для мобилизованных организовала жительница Зубово Мария Нассонова, у нее свой магазин по продаже тканей.
– Мы закупаем специальную ткань с начёсом и из неё раскраиваем комплекты для пошива мужского термобелья, снудов, балаклав, – рассказывает Мария. – Раскроенные ткани забирают участники нашей группы, шьют дома, потом привозят уже готовые изделия. Мы бельё упаковываем, в пакеты вкладываем открытки с пожеланиями, уже распечатали 300 штук, и детские рисунки – школьники сёл Зубово и Нижегородка их сделали специально для солдат.
Швеи из Кумертау Светлана Рахимова (мама восьмерых детей) и Екатерина Васильева (мама пятеро детей) организовали сбор средств для покупки материалов, из которых они шьют спальники, одежду, балаклавы, носки, повязки, снуды для участников спецоперации. У девушек огромная занятость, поступают заказы от постоянных клиентов и коллективные – от школ и спортивных секций, у них большие семьи, но они находят время, чтобы помочь бойцам.
О поддержке мобилизованных стерлитамаковцев рассказал Ильдус Маняпов, председатель общественной организации «Союз участников вооруженных конфликтов в Чеченской Республике «Набат».
- Ездили в Пензу к нашим мобилизованным парням, поддержать боевой дух. Бойцам было приятно, что земляки приехали к ним повидаться через 900 км. Творческие коллективы ГДК провели концерт, мы собрали гуманитарную помощь: средства личной гигиены, вещмешки, рюкзаки, пауэрбанки, батарейки и другое.
В селе Кабаково Кармаскалинского района местный предприниматель Мухамет Ильясов поддержал семьи мобилизованных. Кому-то помог с заготовкой дров, кому-то с ремонтом и заменой батарей, кому-то в покупке теплых вещей и продуктов. «Просто от души хотел помочь односельчанам», - сказал он.
Также пришли на выручку жители села Бекешево Баймакского района. Они помогли матери мобилизованного солдата: установили забор, покрасили его, освежили краску на воротах.
Супруги Валерий и Айсылу Давыдовы из Октябрьского по собственной инициативе купили и отвезли мобилизованным необходимые вещи. Сигареты, лекарства, бинты, газовые баллончики, медицинские жгуты, мыло, перчатки, консервы, лапша быстрого приготовления, сахар, чай - это и многое другое они закупали по заявкам воинов.

В Туймазах организацией сбора помощи занялась местная жительница Эвелина Ишкулаева. «Говорят, человек познается в беде. Сейчас я могу сказать, что у нас в городе живут очень отзывчивые и добрые люди», - говорит Эвелина. Помощь предлагают все, многие, даже не называя имени, просто оставляют вещи.

Несут туймазинцы шерстяные носки, консервы, резиновые сапоги, свитеры, домашнюю пастилу и даже пирожки. 86-летняя Надежда Земцова принесла в пункт сбора целый таз пирожков с картошкой, капустой, повидлом.
- Помню, как провожали на фронт отца, как непросто пришлось нам всем в военные годы. Но помню и другое: как мы выжили благодаря тому, что держались вместе, помогали друг другу и были настроены на победу. Вот и сейчас не хочу оставаться в стороне. Помогу, чем могу, – сказала Надежда Павловна.
А вот жительницы Илячево Хайбуллинского района приготовили для мобилизованных земляков 120 банок говяжьей тушенки. Сельчане собрали деньги, купили бычка и по мусульманской традиции принесли его в жертву во имя мира на земле и во имя здоровья тех, кто сегодня защищает Родину. Из мяса жертвенного животного женщины сделали тушенку и отправили груз очередным гуманитарным конвоем для мобилизованных.
К акциям по сбору вещей, так нужных мобилизованным, активно подключились жительницы Янаула. В первые же дни женщины собрали и отправили шесть коробок: это более двухсот пар шерстяных носков, а также перчатки, термобелье.
- Как только услышала об акции, подключилась сразу же, - говорит Миляуша Хакова. - С чувством, будто вяжу для родного сына. Знаю по себе, каково это матерям, ждущим своих сыновей. Мой сын – участник Чеченской кампании. Родителям желаю терпения и здоровья.
Авторы: Сирина Фаррахова, Елена Васильева, Фарзана Исмагилова, Зинфира Нәбиуллина, Ирина Вильданова, Земфира Ахтямова, Алия Гильванова, Нина Николаева, Екатерина Яковлева, Ринат Шайбаков, Надежда Переведенцева, Регина Мигранова, Ляля Мусина, Лариса Кохова, Раушания Гарифуллина, Ринат Имангулов, Ольга Савичева.

Фото: freepik.com

Дата: 13.10.2022