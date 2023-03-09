В Башкирии на базе Туймазинского завода автобетоновозов создается промышленный технопарк «Мастер»

На базе Туймазинского завода автобетоновозов продолжается создание современного промышленного технопарка «Мастер». На территории предприятия были неиспользуемые пустующие корпуса, обеспеченные инженерной инфраструктурой. После их ремонта появилось более 20 тысяч квадратных метров площадей для бизнеса. Напомним, соглашение о сотрудничестве по созданию технопарка было подписано 15 сентября 2021 года Главой Башкортостана и генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным.

Сегодня они посетили первую очередь промышленного технопарка, ознакомились с деятельностью Туймазинского завода автобетоновозов, который стал якорным резидентом и запустил на площадке производство широкого ассортимента прицепной техники. Это направление полностью перевели сюда из Нефтекамска, чтобы другая «дочка» холдинга – «НефАЗ» – смогла сосредоточиться на выпуске автобусов. Реализация проекта позволит увеличить выпуск продукции в два раза до 2 тысяч прицепов в год.

«Важно, что уже есть пул потенциальных резидентов промпарка из 10 предприятий и планы по созданию более 500 рабочих мест. Общий объём инвестиций в проект – порядка 1,3 млрд рублей. Вместе с мебельным кластером, который в Туймазах уже набрал обороты и успешно развивается, Башкортостан получит мощнейший промышленный центр федерального масштаба в западном регионе», - отметил Радий Хабиров.

Генеральный директор Туймазинского завода автобетоновозов Фидан Арысланов рассказал, что визитной карточкой предприятия по праву считаются автобетоносмесители и автобетононасосы. Доля предприятия на рынке автобетоносмесителей составляет 52%, автобетононасосов – 23%. Предприятие – единственный производитель автобетононасосной техники в России, она поставляется также в более чем 20 стран мира. По итогам работы в 2022 году индекс промышленного производства предприятия составил 190,9%.

В Туймазах также осваивают полный цикл изготовления шторных полуприцепов, начали изготавливать бронированные кабины для «КамАЗов».

«Годовой объём российского рынка составляет порядка 60 тысяч полуприцепов. Значительную часть этой техники завозят из-за рубежа в подержанном состоянии. Мощности нашего завода позволят ежегодно выпускать до 12 тысяч различных наименований прицепов», – пояснил генеральный директор предприятия Фидан Арысланов.