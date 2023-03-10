Глава Башкирии признался, какой подарок хочет сделать своей малой родине

Глава Башкортостана Радий Хабиров признался, что он мечтает подарить своей малой родине - городу Ишимбаю – красивый небольшой сквер. Об этом он рассказал на первом форуме добровольцев республики, который состоялся в Уфе 10 марта.

«2023 год мы объявили Годом полезных дел для малой родины. У меня есть уже накопившийся опыт, связанный с обновлением парков и общественных пространств. Я хочу сам спроектировать этот сквер и сам его сделать. Мы придумали проект «Атайсал», чтобы каждый из нас мог сделать для своей малой родины доброе дело, которое ему обязательно вернется тем же добром», - сказал Радий Хабиров.