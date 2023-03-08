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Сегодня, 12:17

«Нам очень важно, чтобы вы были счастливы» — Радий Хабиров поздравил женщин Башкирии с 8 марта

соцсети Радия Хабирова
Фото:соцсети Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях поздравил всех представительниц «прекрасного пола» с Международным женским днем.

«Дорогие женщины, с праздником вас! Здоровья, радости и тепла в отношениях. Нам, мужчинам, очень важно, чтобы вы были счастливы, тогда счастливы все. И мы все для этого делаем. Мира всем!», — пожелал Радий Хабиров.

Напомним, информагентство «Башинформ» подготовило спецматериал, в котором успешные женщины-руководители в отрасли культуры рассказали о своих мамах.

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