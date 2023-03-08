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Культура
Сегодня, 09:03

В Башкирии женщины-руководители 8 марта рассказали о своих мамах

История Международного женского дня связана с движением за права женщин. Основанный более века назад, сегодня праздник утерял свою политическую подоплеку, превратившись в праздник женственности и красоты. Но в результате завоеваний тех лет сегодня женщины наравне с мужчинами достигают карьерных высот, становятся руководителями, занимаются творчеством. 8 марта успешные женщины, которые уже много лет являются руководителями в отрасли культуры, рассказали «Башинформу» о своих мамах, пролистали семейные фотоальбомы и поздравили женщин с праздником.

Валерий Шахов Амина Шафикова
Амина ШафиковаФото:Валерий Шахов

Амина Шафикова, министр культуры РБ

Пианистка, педагог, лауреат международных конкурсов, лауреат Государственной молодежной премии им. Ш. Бабича, заслуженная артистка Республики Башкортостан. Была ректором Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова в 2010-2012 годах. Министр культуры Республики Башкортостан с 2012 года.

- Моя мама Шафикова (Акъюлова) Асия Ахметовна родилась в семье учителей и сама всю жизнь преподавала. Ее педагогический стаж 36 лет, работала учителем башкирского языка и литературы, русского языка и литературы. Ученики ее очень любили, трудно представить, сколько за 36 лет через ее руки прошло детей. Для нас с сестрой она самый любимый человек. Как-то в детстве маме надо было поправить здоровье и она уехала на пару недель. Я на всю жизнь запомнила то ощущение какой-то тоски, на душе мне было так плохо, хотя я тогда не понимала, почему. Когда я маме сейчас рассказываю об этом, она до сих пор меня жалеет, что я так была к ней привязана.

из семейного архива Шафикова Асия Ахметовна
из семейного архива Шафикова Асия Ахметовна
Шафикова Асия АхметовнаФото:из семейного архива

Мама была отличницей в годы учебы и от нас требовала, чтобы мы всё делали на отлично как в учебе, так и в жизни. Мы с сестрой тоже были отличницами. Любовь к культуре мне тоже привила мама. Она работала учителем языка и литературы, и от этого у нас любовь к чтению, любовь к театрам, она нас очень много водила в театры. Благодаря ей я с детства знала многих писателей, артистов, мы постоянно слушали башкирские народные песни. В этом очень большую роль сыграли мои родители.

Мама – ветеран труда, отличник народного просвещения, отмечена знаком «Победитель социалистического соревнования РСФСР», почетной грамотой министерства просвещения РСФСР, почетными грамотами разных районов.

Сейчас мама мне очень помогает, она сидела с моей дочерью буквально с первых дней ее рождения, во многом благодаря ей я имела возможность работать ректором в институте искусств и министром культуры. И сейчас мама мне очень сильно помогает, желаю ей долгих лет и крепкого здоровья. Я благодарю Бога, что у меня такая мама!

Алсу Хасбиуллина, художественный руководитель Государственной академической хоровой капеллы РБ

Хоровой дирижер, лауреат международных и всероссийских конкурсов, лауреат Государственной молодежной премии им. Ш. Бабича, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан. Проректор по учебной и воспитательной работе, заведующая кафедрой хорового дирижирования, доцент, руководитель хорового класса УГИИ им. З. Исмагилова. Председатель филиала Всероссийского хорового общества в Республике Башкортостан. Художественный руководитель Государственной академической хоровой капеллы РБ с 2012 года.

Алсу Хасбиуллина
Алсу Хасбиуллина

- Моя мама – Тамара Амирхановна Хасбиуллина (Хажиева), заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. В свое время она получила эту награду за пропаганду башкирской народной песни. Она всю жизнь посвятила культуре, работала в Детской музыкальной школе Илишевского района и была ведущей певицей в районе. В 1977 году она стала лауреатом конкурса профессиональных исполнителей имени Газиза Альмухаметова. Она миссионер, служитель искусства. Все до сих пор вспоминают, как она пела народные песни, русскую и зарубежную классику, просвещая сельское население. Благодаря таким людям, как моя мама, культура на селе процветала. Я помню с детства, как она приглашала людей на концерты классической, народной музыки, агитировала детей поступать в музыкальную школу. Эти ее действия воспитывали меня и прививали любовь к искусству.

Тамара Амирхановна Хасбиуллина
Тамара Амирхановна Хасбиуллина
Тамара Амирхановна Хасбиуллина

Моя мама – самый добрый человек на свете. И это я могу сказать не только от своего имени, но и от лица ее учеников. Дети ее класса не оставляли верхнюю одежду в гардеробе, сразу проходили в ее кабинет. Ученики любили с ней разговаривать, делиться, а она с материнской любовью относилась к окружающим и делает так по сей день. Все ученики относятся к ней с благодарностью. Это воспитание не могло пройти бесследно, глядя на маму, и я стала музыкантом. Ее отношение к музыке, людям, любимому делу, публике, абсолютно бескорыстное, вдохновляло меня. Ее могли в любой момент вызвать на концерт, и она никогда не отказывалась, выступала без всяких условий. На таких людях держатся мир, культура и искусство, которые делают мир краше и чище. Для меня моя мама – самый высокий образец самых лучших, светлых качеств человека.    

Айгуль Муратова, директор конгресс-холла «Торатау»

Директор уфимского конгресс-холла «Торатау» с 2019 года. Ранее занимала пост директора Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди. Была заместителем председателя комиссии по здравоохранению, социальной политике, вопросам семьи, детства и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Республики Башкортостан.

Айгуль Муратова
Айгуль Муратова

- Моя мама Рима Зайнулловна Киньябаева всю свою жизнь посвятила лечению детей, она проработала 35 лет врачом-педиатром в Уфе. Маму до сих пор помнят ее пациенты и их родители. Бывает, что и во мне узнают мою маму и передают ей привет.

Нас с сестрой воспитывала своим трудолюбием, добротой и отзывчивостью. И сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, не сидит сложа руки: написала автобиографическую книгу, она издана небольшим тиражом. Много читает, занимается рукоделием, изучает казахский язык. Очень помогает в воспитании трех внуков и внучки, всё лето проводит в деревне с внуками. 

Рима Зайнулловна Киньябаева
Рима Зайнулловна Киньябаева
Рима Зайнулловна Киньябаева
Рима Зайнулловна Киньябаева
Рима Зайнулловна Киньябаева

Я хочу пожелать ей и всем мамам крепкого здоровья, долголетия, энергии, чтобы реализовать все то, что они задумали, получать радость от каждого дня и своего окружения, ведь они этого достойны!

Лидия Воробьева, директор Детской музыкальной школы №1 им. Н. Сабитова

Музыковед. С 2018 года возглавляла Детскую музыкальную школу № 1 имени Наримана Сабитова, с 2019 по 2022 – являлась директором Уфимского училища искусств (колледжа), после чего вновь стала директором ДМШ №1.

Лидия Воробьева
Лидия Воробьева

- Моя мама Носорева Ирина Петровна 41 год проработала в Салаватском музыкальном колледже преподавателем русского языка и литературы. Ответственный, грамотный, принципиальный преподаватель, все свои знания и мудрость она передавала ученикам, прививая им любовь к родной литературе, сеяла разумное, доброе, вечное. И хоть сейчас она на заслуженном отдыхе, многие ее ученики до сих пор с большой благодарностью вспоминают ее уроки, которые ждали с нетерпением. А проводимые ею мероприятия, посвященные русским поэтам и писателям, запомнились на всю жизнь. Воспитала двух дочерей, которые трудятся в сфере культуры. Моя мама – лучшая мама на свете.

Носорева Ирина Петровна
Носорева Ирина Петровна

Первый весенний праздник – женский. Как и природа, мы, женщины, привносим в жизнь обновление, любовь, нежность и красоту, заботу и понимание. Эти качества делают нас трогательными и стойкими одновременно, помогают нашим семьям быть дружными и счастливыми. Уважаемые коллеги! Пусть в ваших семьях царят мир и любовь, а благополучие станет постоянным жизненным спутником! От всей души желаю крепкого здоровья, творческих успехов, вдохновения, новых интересных проектов! Пусть вся ваша жизнь наполнится чудесными и радостными мелодиями!

Лилия Алапаева, директор Салаватского музыкального колледжа

Педагог, общественный деятель. Депутат городского совета г. Салавата. Директор Салаватского музыкального колледжа с 2016 года.

Лилия Алапаева
Лилия Алапаева

- Моя мама Фарида Ахметовна Кулембитова всю жизнь проработала бухгалтером, была главным бухгалтером в разных организациях. Ее отличают мягкость и женственность. Сейчас маме и папе по 73 года, оба хорошо поют. Мама с детства любила петь, до сих пор поёт. В 5 лет они меня отдали в музыкальную школу, потом в Салаватский музыкальный колледж и с тех пор я продолжаю работать в культуре, уже больше 27 лет. После рождения моего старшего сына мама бросила работу и занималась детьми – помогала растить двух моих сыновей, затем помогала воспитывать детей сестренки – их у нее трое.

Фарида Ахметовна Кулембитова
Фарида Ахметовна Кулембитова

Милые мамы, бабушки, сестры, искренне поздравляю вас с женским праздником! Самое главное – вам крепкого здоровья, мира, доброты, пусть ваши близкие согревают вас всегда любовью и заботой!

Айгуль Аминева, директор Башкирской республиканской библиотеки для слепых им. М. Тухватшина

Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, директор Башкирской республиканской библиотеки для слепых им. М. Тухватшина с 2012 года. 

Айгуль Аминева
Айгуль Аминева

- Моя мама Абдулова Гульчачак Латыповна всю жизнь, более 40 лет, проработала в Тарказинской сельской библиотеке Ермекеевского района. После библиотечного техникума сразу стала заведующей. За годы многолетней работы была зачинщицей и ведущей всех мероприятий, проводимых в деревне – шежере, золотых свадеб односельчан. Была активной участницей художественной самодеятельности, поёт. В 80-х годах Фарит Бикбулатов приглашал ее на телевидение и она представляла родной район. Также Гульчачак Латыповна участвовала в переписи населения, сельскохозяйственной переписи, была председателем избирательной комиссии села. С супругом Рафаилем прожили 47 лет в любви и согласии. Награждены медалью «За любовь и и верность». Троих детей воспитывали трудолюбивыми, ответственными с малых лет. Я, как старшая дочь, всегда помогала маме в работе, ей нравилось выдавать книги, проводить обзоры, читать детям вслух. По окончании школы, не задумываясь, поступила в Уфимский библиотечный техникум. Далее продолжила учебу в Челябинской государственной академии культуры и искусства, окончила аспирантуру Казанского государственного университета культуры. В учебе и в работе всегда советовалась и советуюсь с мудрой мамой, настоящим профессионалом своего дела.

Абдулова Гульчачак Латыповна
Абдулова Гульчачак Латыповна
Абдулова Гульчачак Латыповна

От всей души маме желаю здоровья, оставаться жизнерадостной и счастливой! Чтобы всегда получала и нам давала только радостные новости!

Милые женщины! Берегите и любите себя, будьте позитивны и гармоничны во благо наших близких!

Автор:Лейла Аралбаева
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