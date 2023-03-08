В Башкирии женщины-руководители 8 марта рассказали о своих мамах

Мама была отличницей в годы учебы и от нас требовала, чтобы мы всё делали на отлично как в учебе, так и в жизни. Мы с сестрой тоже были отличницами. Любовь к культуре мне тоже привила мама. Она работала учителем языка и литературы, и от этого у нас любовь к чтению, любовь к театрам, она нас очень много водила в театры. Благодаря ей я с детства знала многих писателей, артистов, мы постоянно слушали башкирские народные песни. В этом очень большую роль сыграли мои родители.

Мама – ветеран труда, отличник народного просвещения, отмечена знаком «Победитель социалистического соревнования РСФСР», почетной грамотой министерства просвещения РСФСР, почетными грамотами разных районов.

Сейчас мама мне очень помогает, она сидела с моей дочерью буквально с первых дней ее рождения, во многом благодаря ей я имела возможность работать ректором в институте искусств и министром культуры. И сейчас мама мне очень сильно помогает, желаю ей долгих лет и крепкого здоровья. Я благодарю Бога, что у меня такая мама!

Алсу Хасбиуллина, художественный руководитель Государственной академической хоровой капеллы РБ

Хоровой дирижер, лауреат международных и всероссийских конкурсов, лауреат Государственной молодежной премии им. Ш. Бабича, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан. Проректор по учебной и воспитательной работе, заведующая кафедрой хорового дирижирования, доцент, руководитель хорового класса УГИИ им. З. Исмагилова. Председатель филиала Всероссийского хорового общества в Республике Башкортостан. Художественный руководитель Государственной академической хоровой капеллы РБ с 2012 года.