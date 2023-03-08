В Башкирии женщины-руководители 8 марта рассказали о своих мамах

История Международного женского дня связана с движением за права женщин. Основанный более века назад, сегодня праздник утерял свою политическую подоплеку, превратившись в праздник женственности и красоты. Но в результате завоеваний тех лет сегодня женщины наравне с мужчинами достигают карьерных высот, становятся руководителями, занимаются творчеством. 8 марта успешные женщины, которые уже много лет являются руководителями в отрасли культуры, рассказали «Башинформу» о своих мамах, пролистали семейные фотоальбомы и поздравили женщин с праздником.
Амина Шафикова, министр культуры РБ
Пианистка, педагог, лауреат международных конкурсов, лауреат Государственной молодежной премии им. Ш. Бабича, заслуженная артистка Республики Башкортостан. Была ректором Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова в 2010-2012 годах. Министр культуры Республики Башкортостан с 2012 года.
- Моя мама Шафикова (Акъюлова) Асия Ахметовна родилась в семье учителей и сама всю жизнь преподавала. Ее педагогический стаж 36 лет, работала учителем башкирского языка и литературы, русского языка и литературы. Ученики ее очень любили, трудно представить, сколько за 36 лет через ее руки прошло детей. Для нас с сестрой она самый любимый человек. Как-то в детстве маме надо было поправить здоровье и она уехала на пару недель. Я на всю жизнь запомнила то ощущение какой-то тоски, на душе мне было так плохо, хотя я тогда не понимала, почему. Когда я маме сейчас рассказываю об этом, она до сих пор меня жалеет, что я так была к ней привязана.
Мама была отличницей в годы учебы и от нас требовала, чтобы мы всё делали на отлично как в учебе, так и в жизни. Мы с сестрой тоже были отличницами. Любовь к культуре мне тоже привила мама. Она работала учителем языка и литературы, и от этого у нас любовь к чтению, любовь к театрам, она нас очень много водила в театры. Благодаря ей я с детства знала многих писателей, артистов, мы постоянно слушали башкирские народные песни. В этом очень большую роль сыграли мои родители.
Мама – ветеран труда, отличник народного просвещения, отмечена знаком «Победитель социалистического соревнования РСФСР», почетной грамотой министерства просвещения РСФСР, почетными грамотами разных районов.
Сейчас мама мне очень помогает, она сидела с моей дочерью буквально с первых дней ее рождения, во многом благодаря ей я имела возможность работать ректором в институте искусств и министром культуры. И сейчас мама мне очень сильно помогает, желаю ей долгих лет и крепкого здоровья. Я благодарю Бога, что у меня такая мама!
Алсу Хасбиуллина, художественный руководитель Государственной академической хоровой капеллы РБ
Хоровой дирижер, лауреат международных и всероссийских конкурсов, лауреат Государственной молодежной премии им. Ш. Бабича, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан. Проректор по учебной и воспитательной работе, заведующая кафедрой хорового дирижирования, доцент, руководитель хорового класса УГИИ им. З. Исмагилова. Председатель филиала Всероссийского хорового общества в Республике Башкортостан. Художественный руководитель Государственной академической хоровой капеллы РБ с 2012 года.
- Моя мама – Тамара Амирхановна Хасбиуллина (Хажиева), заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. В свое время она получила эту награду за пропаганду башкирской народной песни. Она всю жизнь посвятила культуре, работала в Детской музыкальной школе Илишевского района и была ведущей певицей в районе. В 1977 году она стала лауреатом конкурса профессиональных исполнителей имени Газиза Альмухаметова. Она миссионер, служитель искусства. Все до сих пор вспоминают, как она пела народные песни, русскую и зарубежную классику, просвещая сельское население. Благодаря таким людям, как моя мама, культура на селе процветала. Я помню с детства, как она приглашала людей на концерты классической, народной музыки, агитировала детей поступать в музыкальную школу. Эти ее действия воспитывали меня и прививали любовь к искусству.
Моя мама – самый добрый человек на свете. И это я могу сказать не только от своего имени, но и от лица ее учеников. Дети ее класса не оставляли верхнюю одежду в гардеробе, сразу проходили в ее кабинет. Ученики любили с ней разговаривать, делиться, а она с материнской любовью относилась к окружающим и делает так по сей день. Все ученики относятся к ней с благодарностью. Это воспитание не могло пройти бесследно, глядя на маму, и я стала музыкантом. Ее отношение к музыке, людям, любимому делу, публике, абсолютно бескорыстное, вдохновляло меня. Ее могли в любой момент вызвать на концерт, и она никогда не отказывалась, выступала без всяких условий. На таких людях держатся мир, культура и искусство, которые делают мир краше и чище. Для меня моя мама – самый высокий образец самых лучших, светлых качеств человека.
Айгуль Муратова, директор конгресс-холла «Торатау»
Директор уфимского конгресс-холла «Торатау» с 2019 года. Ранее занимала пост директора Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди. Была заместителем председателя комиссии по здравоохранению, социальной политике, вопросам семьи, детства и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Республики Башкортостан.
- Моя мама Рима Зайнулловна Киньябаева всю свою жизнь посвятила лечению детей, она проработала 35 лет врачом-педиатром в Уфе. Маму до сих пор помнят ее пациенты и их родители. Бывает, что и во мне узнают мою маму и передают ей привет.
Нас с сестрой воспитывала своим трудолюбием, добротой и отзывчивостью. И сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, не сидит сложа руки: написала автобиографическую книгу, она издана небольшим тиражом. Много читает, занимается рукоделием, изучает казахский язык. Очень помогает в воспитании трех внуков и внучки, всё лето проводит в деревне с внуками.
Я хочу пожелать ей и всем мамам крепкого здоровья, долголетия, энергии, чтобы реализовать все то, что они задумали, получать радость от каждого дня и своего окружения, ведь они этого достойны!
Лидия Воробьева, директор Детской музыкальной школы №1 им. Н. Сабитова
Музыковед. С 2018 года возглавляла Детскую музыкальную школу № 1 имени Наримана Сабитова, с 2019 по 2022 – являлась директором Уфимского училища искусств (колледжа), после чего вновь стала директором ДМШ №1.
- Моя мама Носорева Ирина Петровна 41 год проработала в Салаватском музыкальном колледже преподавателем русского языка и литературы. Ответственный, грамотный, принципиальный преподаватель, все свои знания и мудрость она передавала ученикам, прививая им любовь к родной литературе, сеяла разумное, доброе, вечное. И хоть сейчас она на заслуженном отдыхе, многие ее ученики до сих пор с большой благодарностью вспоминают ее уроки, которые ждали с нетерпением. А проводимые ею мероприятия, посвященные русским поэтам и писателям, запомнились на всю жизнь. Воспитала двух дочерей, которые трудятся в сфере культуры. Моя мама – лучшая мама на свете.
Первый весенний праздник – женский. Как и природа, мы, женщины, привносим в жизнь обновление, любовь, нежность и красоту, заботу и понимание. Эти качества делают нас трогательными и стойкими одновременно, помогают нашим семьям быть дружными и счастливыми. Уважаемые коллеги! Пусть в ваших семьях царят мир и любовь, а благополучие станет постоянным жизненным спутником! От всей души желаю крепкого здоровья, творческих успехов, вдохновения, новых интересных проектов! Пусть вся ваша жизнь наполнится чудесными и радостными мелодиями!
Лилия Алапаева, директор Салаватского музыкального колледжа
Педагог, общественный деятель. Депутат городского совета г. Салавата. Директор Салаватского музыкального колледжа с 2016 года.
- Моя мама Фарида Ахметовна Кулембитова всю жизнь проработала бухгалтером, была главным бухгалтером в разных организациях. Ее отличают мягкость и женственность. Сейчас маме и папе по 73 года, оба хорошо поют. Мама с детства любила петь, до сих пор поёт. В 5 лет они меня отдали в музыкальную школу, потом в Салаватский музыкальный колледж и с тех пор я продолжаю работать в культуре, уже больше 27 лет. После рождения моего старшего сына мама бросила работу и занималась детьми – помогала растить двух моих сыновей, затем помогала воспитывать детей сестренки – их у нее трое.
Милые мамы, бабушки, сестры, искренне поздравляю вас с женским праздником! Самое главное – вам крепкого здоровья, мира, доброты, пусть ваши близкие согревают вас всегда любовью и заботой!
Айгуль Аминева, директор Башкирской республиканской библиотеки для слепых им. М. Тухватшина
Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, директор Башкирской республиканской библиотеки для слепых им. М. Тухватшина с 2012 года.
- Моя мама Абдулова Гульчачак Латыповна всю жизнь, более 40 лет, проработала в Тарказинской сельской библиотеке Ермекеевского района. После библиотечного техникума сразу стала заведующей. За годы многолетней работы была зачинщицей и ведущей всех мероприятий, проводимых в деревне – шежере, золотых свадеб односельчан. Была активной участницей художественной самодеятельности, поёт. В 80-х годах Фарит Бикбулатов приглашал ее на телевидение и она представляла родной район. Также Гульчачак Латыповна участвовала в переписи населения, сельскохозяйственной переписи, была председателем избирательной комиссии села. С супругом Рафаилем прожили 47 лет в любви и согласии. Награждены медалью «За любовь и и верность». Троих детей воспитывали трудолюбивыми, ответственными с малых лет. Я, как старшая дочь, всегда помогала маме в работе, ей нравилось выдавать книги, проводить обзоры, читать детям вслух. По окончании школы, не задумываясь, поступила в Уфимский библиотечный техникум. Далее продолжила учебу в Челябинской государственной академии культуры и искусства, окончила аспирантуру Казанского государственного университета культуры. В учебе и в работе всегда советовалась и советуюсь с мудрой мамой, настоящим профессионалом своего дела.
От всей души маме желаю здоровья, оставаться жизнерадостной и счастливой! Чтобы всегда получала и нам давала только радостные новости!
Милые женщины! Берегите и любите себя, будьте позитивны и гармоничны во благо наших близких!