Управление ветеринарии Башкирии переименовали в одноименный госкомитет

В Башкирии преобразовали управление ветеринарии. Теперь ведомство будет носить статус одноименного госкомитета. Соответствующий указ подписан Радием Хабировым и опубликован на официальном портале правовой информации.

Как стало известно агентству «Башинформ» из документа, изменения вносятся в указ Главы Башкирии «О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Башкортостан». Помимо названия самого ведомства, меняется и должность руководителя. Вместо начальника управления будет председатель госкомитета. Указ вступил в силу со дня подписания.