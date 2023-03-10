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Сегодня, 10:07

В Башкирии разработана концепция стратегического развития промышленности

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Заместитель премьер-министра правительства республики - министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев рассказал, что по поручению Главы региона Радия Хабирова минпромэнерго Башкортостана сформировало концепцию стратегического развития промышленности. Одна из базовых задач – укрепление технологического суверенитета. 
При этом в качестве отраслевых приоритетов будут рассматривать традиционные отрасли специализации – это топливная и химическая промышленность, машиностроение и станкостроение, металлургия, легпром, фармацевтика, производство мебели и обработка древесины.

«В кратко- и среднесрочной перспективе необходимо обеспечить устойчивое развитие базовых отраслей промышленности. В средне- и долгосрочной перспективе нужно сформировать новые точки роста, которые будут способствовать обеспечению технологического суверенитета Башкортостана и России в целом», - пояснил Александр Шельдяев на коллегии ведомства, которая прошла накануне в Туймазах. 

Руководитель региона поручил организовать обсуждение этого документа с участием экспертного сообщества.

«Представленную концепцию обязательно нужно синхронизировать с работой Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня и других институтов развития, в том числе федеральных», – сказал Радий Хабиров.

Автор:Азат Гиззатуллин
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