Башкирия планирует развивать сотрудничество с Ираном в сфере нефтедобычи и нефтепереработки

12 марта в Тегеране Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с заместителем министра нефти Ирана, управляющим директором Национальной иранской нефтяной компании Мохсеном Ходжасте-Мехром. На повестке дня – укрепление сотрудничества в нефтегазовой отрасли и реализация совместных проектов.

Заместитель министра нефти Ирана отметил большой потенциал Башкортостана в области нефтедобычи и переработки.

«Иран занимает второе в мире место после России по запасам газа и третье – по запасам нефти. Мы готовы работать с Башкортостаном по реализации проектов в этой сфере, – сказал Мохсен Ходжасте-Мехр. – Я посещал стенд Башкортостана на площадке Петербургского международного газового форума и ознакомился с вашими возможностями. Они очень широки».

Глава Башкортостана в свою очередь обозначил ряд предложений для организации взаимодействия.

«Башкортостан – нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий регион. Первое месторождение нефти у нас начали разрабатывать в 1932 году. За это время мы нарастили компетенции в области производства нефтепромыслового и геофизического оборудования. Башкортостанские предприятия поставляют его для крупнейших российских компаний, – отметил Радий Хабиров. – Мы готовы поделиться опытом в этой части. В составе нашей делегации в Иран прибыли руководители отраслевых компаний, имеющих хорошие компетенции».

Радий Хабиров также предложил развивать научно-образовательное сотрудничество в сфере нефтедобычи и нефтепереработки.

«У нас в Уфе работает один из ведущих российских профильных вузов – Уфимский государственный нефтяной технический университет. Поэтому готовы к сотрудничеству с вашими отраслевыми вузами, – добавил Радий Хабиров. – Решением Правительства России в Башкортостане создали Евразийский научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня. Было бы очень полезно, если бы мы в рамках работы НОЦ организовали постоянное взаимодействие наших научных кругов».

Глава Башкортостана пригласил заместителя министра нефти и представителей промышленности Ирана посетить отраслевую выставку «Газ. Нефть. Технологии», которая пройдёт в Уфе в мае 2023 года. Делегацию Башкортостана на аналогичную профильную выставку в Иране возглавит заместитель премьер-министра правительства республики – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.