Радий Хабиров поблагодарил судейский корпус Башкирии за честность и принципиальность

Судебная система в Башкортостане, перешагнувшая столетний рубеж, обеспечивает в сегодняшних реалиях высокую эффективность работы, надёжно защищая права и законные интересы жителей республики, отметил сегодня Радий Хабиров на совещании с председателями и заместителями председателей районных, межрайонных, городских судов республики по итогам работы за 2022 год.

«Судьи и работники аппарата, несмотря на постоянно растущую нагрузку, успешно решают стоящие перед ними задачи. В прошлом году суды республики рассмотрели 1 миллион 300 тысяч дел и материалов. Это на 9% больше, чем в 2021-м. Практически на четверть увеличилось число рассмотренных гражданских дел», - отметил Глава Башкортостана.

Он сказал, что республика достойно прошла непростой период пандемии, когда все работали в условиях ограничений и запретов.

«На вас лег огромный объем по делам об административных правонарушениях. Отмечу, что в прошлом году апелляционная и кассационная судебные инстанции подтвердили позицию Верховного суда республики по признанию законными и обоснованными введенных на территории региона мер по ограничению распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией», - сказал руководитель республики.

По словам Радия Хабирова, забота и помощь участникам СВО и их семьям сейчас – главная задача всех уровней и ветвей власти. Он выразил надежду, что сотрудники судебной системы республики также проявят высокий профессионализм и оперативность при обращении участников СВО и их семей.

«14 февраля на ежегодном совещании судей президент страны Владимир Владимирович Путин отметил, что такие вопросы должны решаться особенно тщательно с учетом не только всех правовых аспектов, но и конкретных жизненных обстоятельств.

Профессия судьи требует высокой компетентности, скрупулезности, мужества, полной самоотдачи. Вы решаете судьбы людей – это тяжелый и очень ответственный труд.

Мы видим, как наша жизнь стремительно меняется. Тем не менее служение законности и справедливости всегда остается ключевым принципом в осуществлении правосудия. Благодарю вас за верность духу закона, профессионализм, честность и принципиальность», - сказал в завершение Радий Хабиров.