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Сегодня, 10:32

Радий Хабиров поблагодарил судейский корпус Башкирии за честность и принципиальность

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Судебная система в Башкортостане, перешагнувшая столетний рубеж, обеспечивает в сегодняшних реалиях высокую эффективность работы, надёжно защищая права и законные интересы жителей республики, отметил сегодня Радий Хабиров на совещании с председателями и заместителями председателей районных, межрайонных, городских судов республики по итогам работы за 2022 год. 

«Судьи и работники аппарата, несмотря на постоянно растущую нагрузку, успешно решают стоящие перед ними задачи. В прошлом году суды республики рассмотрели 1 миллион 300 тысяч дел и материалов. Это на 9% больше, чем в 2021-м. Практически на четверть увеличилось число рассмотренных гражданских дел», - отметил Глава Башкортостана.

Он сказал, что республика достойно прошла непростой период пандемии, когда все работали в условиях ограничений и запретов. 

«На вас лег огромный объем по делам об административных правонарушениях. Отмечу, что в прошлом году апелляционная и кассационная судебные инстанции подтвердили позицию Верховного суда республики по признанию законными и обоснованными введенных на территории региона мер по ограничению распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией», - сказал руководитель республики.

По словам Радия Хабирова, забота и помощь участникам СВО и их семьям сейчас – главная задача всех уровней и ветвей власти. Он выразил надежду, что сотрудники судебной системы республики также проявят высокий профессионализм и оперативность при обращении участников СВО и их семей. 

«14 февраля на ежегодном совещании судей президент страны Владимир Владимирович Путин отметил, что такие вопросы должны решаться особенно тщательно с учетом не только всех правовых аспектов, но и конкретных жизненных обстоятельств. 

Профессия судьи требует высокой компетентности, скрупулезности, мужества, полной самоотдачи. Вы решаете судьбы людей – это тяжелый и очень ответственный труд.
Мы видим, как наша жизнь стремительно меняется. Тем не менее служение законности и справедливости всегда остается ключевым принципом в осуществлении правосудия. Благодарю вас за верность духу закона, профессионализм, честность и принципиальность», - сказал в завершение Радий Хабиров.

Автор:Азат Гиззатуллин
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