Абитуриентам вузов Башкирии добавят баллов за добрые дела

С 2024 года вузы республики будут начислять дополнительные баллы школьникам, которые работают добровольцами и волонтерами. Об этом Глава республики Радий Хабиров заявил, отвечая на вопросы участников первого форума добровольцев Башкортостана. Напомним, как ранее сообщал «Башинформ», сегодня в Уфе впервые собрались волонтеры республики, чтобы обсудить проблемы, вопросы и перспективы добровольческого движения республики.

Радий Хабиров сказал, что поговорит с ректорами вузов, расположенных на территории Башкортостана, чтобы они приняли такое решение, а также поручил минобрнауки РБ проработать вопрос об аналогичной поддержке и для ребят-добровольцев, поступающих в средние специальные учебные заведения республики, на уровне федерального министерства.