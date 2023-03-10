Новости Башкортостана и Уфы
75.94
+0.04
80.4
+0.26
82.56
+0.97
0 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 17:15

Абитуриентам вузов Башкирии добавят баллов за добрые дела

Олега Яровиков
Фото:Олега Яровиков

С 2024 года вузы республики будут начислять дополнительные баллы школьникам, которые работают добровольцами и волонтерами. Об этом Глава республики Радий Хабиров заявил, отвечая на вопросы участников первого форума добровольцев Башкортостана. Напомним, как ранее сообщал «Башинформ», сегодня в Уфе впервые собрались волонтеры республики, чтобы обсудить проблемы, вопросы и перспективы добровольческого движения республики. 

Радий Хабиров сказал, что поговорит с ректорами вузов, расположенных на территории Башкортостана, чтобы они приняли такое решение, а также поручил минобрнауки РБ проработать вопрос об аналогичной поддержке и для ребят-добровольцев, поступающих в средние специальные учебные заведения республики, на уровне федерального министерства.

Автор:Азат Гиззатуллин
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика