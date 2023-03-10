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Вчера, 14:29

«Шаймуратовцы»: Жители Башкирии, вступившие в ряды новых батальонов, настоящие герои

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

Пришло время вспомнить легендарный призыв «Родина-мать зовёт!», на который откликнулись миллионы советских людей и, выступив единым фронтом, победили фашизм и очистили землю от коричневой чумы. Своё мнение информагентству «Башинформ» выразил военнослужащий батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова с позывным «Белый». Сегодня, 10 марта, он и ещё несколько его товарищей приехали в Башкирию в краткосрочный отпуск.

Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

В Уфе на Советской площади «шаймуратовцев» встретили их родные, близкие, друзья, а также советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики, инициатор создания добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова Алик Камалетдинов.

«Рад видеть вас живыми и здоровыми и благодарю за службу. Передаю вам горячий привет от Главы Башкортостана Радия Фаритовича Хабирова. Руководитель республики не смог встретить вас, у него сегодня плотный график, но он просил сказать, что вы достойные сыны республики и доблестно выполняете боевые задачи», — обратился к товарищам Алик Камалетдинов.

Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

Советская площадь столицы Башкирии стала традиционным местом встречи участников специальной военной операции, приезжающих в отпуск по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова. И каждый раз бойцы отдают дань легендарному комдиву Минигали Шаймуратову, погибшему со своими конниками, защищая Донбасс в годы Великой Отечественной войны. Вот и сегодня башкирские воины возложили цветы к памятнику генерал-майору и почтили его память минутой молчания.

В беседе с информагентством «Башинформ» «Белый» прокомментировал инициативу общественников по созданию в Башкирии новых добровольческих батальонов. Напомним, в Башкирии формируются три новых добровольческих батальона для участия в СВО, сообщало ранее информагентство «Башинформ». Один из них будет носить имя Даяна Мурзина, второй — «Северные амуры», третий — «Ватан». «Белый» подчеркнул, что жители республики, выбравшие путь добровольцев, настоящие герои, а это значит, что Россию никто и никогда не сломит.

«Башкирские мужчины всегда были отважными, таковыми они остаются и сейчас. И те, кто вступил в ряды новых добровольческих батальонов, осознают, насколько важно сейчас выполнить долг по защите Родины. Мы боремся с нацизмом, который начал поднимать голову, но мы не позволим ему сделать это и отстоим завоевания наших предков. Самое время вспомнить героическое прошлое нашего народа и ещё раз показать всему миру, как мы сильны. На передовой самое настоящее боевое братство. Мы всегда готовы подставить друг другу плечо. В этом и есть сила башкирского воина, который на протяжении веков вставал на защиту Отчизны», — сказал «Белый» корреспонденту информагентства «Башинформ».

К беседе присоединился «Тор». Воин награждён орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова. Он рассказал, что в батальон имени Даяна Мурзина уже записались несколько его сослуживцев, которые вернулись домой по причине достижения предельного возраста пребывания на воинской службе в зоне СВО.

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

«Если мужчины записываются в новые башкирские батальоны, значит в республике живут настоящие батыры. Хотя это всегда было известно. Долг мужчин - защищать Родину, свои семьи. Среди моих товарищей есть воины старше 50 лет. Да, они вернулись домой в связи с возрастом. Но для меня совершенно не удивительно, что мои друзья вновь в составе батальона. У них есть опыт, которым они поделятся со своими новыми сослуживцами. Старая гвардия не подведёт, в этом я уверен. Так что победа будет за нами», — отметил «Тор».

Начальник штаба батальона имени Минигали Шаймуратова «Нугуш» находился в командном пункте и руководил выполнением очередной боевой задачи. Рядом с ним находились медики, связисты и бойцы зенитно-ракетного расчёта. В это время все они попали под артиллерийский и миномётный огонь ВСУ. «Нугуш» хладнокровно вывел личный состав и технику в безопасное место, избежав при этом потерь.

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

«Награда безмерно для меня дорога. Если честно, она характеризует не меня, а башкирских воинов, которые самоотверженно освобождают Донбасс и другие территории от нацистской нечисти. Смею заверить, мои боевые товарищи на передовых рубежах действуют смело, отважно. Вот они настоящие герои. Уверен, Башкирия в скором времени так же будет гордиться воинами батальонов имени Даяна Мурзина, „Северные амуры“ и „Ватан“. Горжусь своей республикой и её сыновьями», — сказал «Нугуш».

Добавим, ранее о создании в Башкирии новых батальонов высказались вернувшиеся в отпуск со спецоперации мобилизованные жители республики. С их мнением можно ознакомиться в материале «Башинформа».

С начала объявления СВО в Башкирии сформировано три добровольческих батальона — имени Минигали ШаймуратоваАлександра Доставалова и Салавата Юлаева. Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно говорит, что республика будет оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим.

«Республика берет на себя всё, связанное с экипировкой, необходимой техникой, дополнительными мерами поддержки бойцов и их семей. Парни делают очень важное дело и сильно помогают стране. А мы сделаем всё, чтобы наши бойцы были защищены и максимально готовы к выполнению своих задач», — сказал руководитель региона.

Радий Хабиров отметил, что все действующие в республике меры поддержки участников СВО и членов их семей должны работать безупречно.

«В этой работе нет мелочей. Необходимо досконально разбираться в каждом поступающем к нам обращении. Все должно работать безупречно – то, что мы обещали», – сказал Радий Хабиров. 

Также добавим, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил чаще отправлять бойцов в отпуск из зоны СВО.

«Важная норма, которую мы не раз обсуждали с бойцами, — это, конечно, отпуска. Наши воины устают, испытывают огромный стресс, тяжело всё это переносят. Президент дал поручение раз в полгода предоставлять отпуск военнослужащим на 14 дней без учёта дороги», — прокомментировал предложение президента Глава Башкирии Радий Хабиров в Кремле.
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Автор:Эдуард Кускарбеков
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