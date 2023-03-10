«Шаймуратовцы»: Жители Башкирии, вступившие в ряды новых батальонов, настоящие герои

Своё мнение информагентству «Башинформ» выразил военнослужащий батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова с позывным «Белый». Сегодня, 10 марта, он и ещё несколько его товарищей приехали в Башкирию в кратковременный отпуск.
В Уфе на Советской площади «шаймуратовцев» встретили их родные, близкие, друзья, а также советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики, инициатор создания добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова Алик Камалетдинов.
«Рад видеть вас живыми и здоровыми и благодарю за службу. Передаю вам горячий привет от Главы Башкортостана Радия Фаритовича Хабирова. Руководитель республики не смог встретить вас, у него сегодня плотный график, но он просил сказать, что вы достойные сыны республики и доблестно выполняете боевые задачи», — обратился к товарищам Алик Камалетдинов.
Советская площадь столицы Башкирии стала традиционным местом встречи участников специальной военной операции, приезжающих в отпуск по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова. И каждый раз бойцы отдают дань легендарному комдиву Минигали Шаймуратову, погибшего со своими конниками, защищая Донбасс в годы Великой Отечественной войны. Вот и сегодня башкирские воины возложили цветы к памятнику генералу-майору и почтили его память минутой молчания.
В беседе с информагентством «Башинформ» «Белый» прокомментировал инициативу общественников по созданию в Башкирии новых добровольческих батальонов. Напомним, в Башкирии формируются три новых добровольческих батальона для участия в СВО, сообщало ранее информагентство «Башинформ». Один из них будет носить имя Даяна Мурзина, второй — «Северные амуры», третий — «Ватан». «Белый» подчеркнул, что жители республики, выбравшие путь добровольцев, настоящие герои, а, значит, Россию никто и никогда не сломит.
«Башкирские мужчины всегда были отважными, таковыми они остаются и сейчас. И те, кто вступил в ряды новых добровольческих батальонов, осознают, насколько важно сейчас выполнить долг по защите Родины. Мы боремся с нацизмом, который начал поднимать голову, но мы не позволим ему сделать это и отстоим завоевания наших предков. Самое время вспомнить героическое прошлое нашего народа и ещё раз показать всему миру, как мы сильны. На передовой самое настоящее боевое братство. Мы всегда готовы подставить друг другу плечо. В этом и есть сила башкирского воина, который на протяжении веков вставал на защиту отчизны», — сказал «Белый» корреспонденту информагентства «Башинформ».
К беседе присоединился «Тор». Воин награждён орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова. Он рассказал, что в батальон имени Даяна Мурзина уже записались несколько его сослуживцев, которые вернулись домой по причине достижения предельного возраста пребывания на воинской службе в зоне СВО.
«Если мужчины записываются в новые башкирские батальоны, значит в республике живут настоящие батыры. Хотя это всегда было известно. Долг мужчин защищать Родину, свои семьи. Среди моих товарищей есть воины старше 50 лет. Да, они вернулись домой в связи с возрастом. Но для меня совершенно не удивительно, что мои друзья вновь в составе батальона. У них есть опыт, которым они поделятся со своими новыми сослуживцами. Старая гвардия не подведёт, в этом я уверен. Так что победа будет за нами», — отметил «Тор».
Начальник штаба батальона имени Минигали Шаймуратова «Нугуш» находился в командном пункте и руководил выполнением очередной боевой задачи. Рядом с ним находились медики, связисты и бойцы зенитно-ракетного расчёта. В это время все они попали под артиллерийский и миномётный огонь ВСУ. «Нугуш» хладнокровно вывел личный состав и технику в безопасное место, избежав при этом потерь.
«Награда безмерно для меня дорога. Если честно, она характеризует не меня, а башкирских воинов, которые самоотверженно освобождают Донбасс и другие территории от нацисткой нечисти. Смею заверить, мои боевые товарищи на передовых рубежах действуют смело, отважно. Вот они настоящие герои. Уверен, Башкирия в скором времени так же будет гордиться воинами батальонов имени Даяна Мурзина, „Северные Амуры“ и „Ватан“. Горжусь своей республикой и её сыновьями», — сказал «Нугуш».
Добавим, ранее о создании в Башкирии новых батальонов высказались вернувшиеся в отпуск со спецоперации мобилизованные жители республики. С их мнением можно ознакомиться в материале «Башинформа».
С начала объявления СВО в Башкирии сформировано три добровольческих батальона — имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева. Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно говорит, что республика будет оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим.
«Республика берет на себя всё, связанное с экипировкой, необходимой техникой, дополнительными мерами поддержки бойцов и их семей. Парни делают очень важное дело и сильно помогают стране. А мы сделаем всё, чтобы наши бойцы были защищены и максимально готовы к выполнению своих задач», — сказал руководитель региона.
Радий Хабиров отметил, что все действующие в республике меры поддержки участников СВО и членов их семей должны работать безупречно.
«В этой работе нет мелочей. Необходимо досконально разбираться в каждом поступающем к нам обращении. Все должно работать безупречно – то, что мы обещали», – сказал Радий Хабиров.
Также добавим, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил чаще отправлять бойцов в отпуск из зоны СВО.
«Важная норма, которую мы не раз обсуждали с бойцами, — это, конечно, отпуска. Наши воины устают, испытывают огромный стресс, тяжело всё это переносят. Президент дал поручение раз в полгода предоставлять отпуск военнослужащим на 14 дней без учёта дороги», — прокомментировал предложение президента Глава Башкирии Радий Хабиров в Кремле.
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