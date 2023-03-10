«Шаймуратовцы»: Жители Башкирии, вступившие в ряды новых батальонов, настоящие герои

Советская площадь столицы Башкирии стала традиционным местом встречи участников специальной военной операции, приезжающих в отпуск по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова. И каждый раз бойцы отдают дань легендарному комдиву Минигали Шаймуратову, погибшего со своими конниками, защищая Донбасс в годы Великой Отечественной войны. Вот и сегодня башкирские воины возложили цветы к памятнику генералу-майору и почтили его память минутой молчания.

В беседе с информагентством «Башинформ» «Белый» прокомментировал инициативу общественников по созданию в Башкирии новых добровольческих батальонов. Напомним, в Башкирии формируются три новых добровольческих батальона для участия в СВО, сообщало ранее информагентство «Башинформ». Один из них будет носить имя Даяна Мурзина, второй — «Северные амуры», третий — «Ватан». «Белый» подчеркнул, что жители республики, выбравшие путь добровольцев, настоящие герои, а, значит, Россию никто и никогда не сломит.

«Башкирские мужчины всегда были отважными, таковыми они остаются и сейчас. И те, кто вступил в ряды новых добровольческих батальонов, осознают, насколько важно сейчас выполнить долг по защите Родины. Мы боремся с нацизмом, который начал поднимать голову, но мы не позволим ему сделать это и отстоим завоевания наших предков. Самое время вспомнить героическое прошлое нашего народа и ещё раз показать всему миру, как мы сильны. На передовой самое настоящее боевое братство. Мы всегда готовы подставить друг другу плечо. В этом и есть сила башкирского воина, который на протяжении веков вставал на защиту отчизны», — сказал «Белый» корреспонденту информагентства «Башинформ».

К беседе присоединился «Тор». Воин награждён орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова. Он рассказал, что в батальон имени Даяна Мурзина уже записались несколько его сослуживцев, которые вернулись домой по причине достижения предельного возраста пребывания на воинской службе в зоне СВО.