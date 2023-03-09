«Доставаловцы» оценили решение жителей Башкирии вступить в новые добровольческие батальоны

«Приятно осознавать, что в Башкирии есть мужчины, готовые добровольно встать в строй и отправиться на защиту Родины. Настоящий джигит не должен оставаться в стороне, когда их земляки борются за правду. У меня двое детей, мы защищаем их мирное будущее, а также покой наших пожилых граждан. Средний возраст в нашем батальоне около сорока лет, то есть мы все зрелые мужчины, поэтому прекрасно понимаем, во имя чего приняли решение отправиться в зону СВО. Думаю, наши товарищи из новых добровольческих батальонов тоже сделали осознанный выбор. Наверняка у них есть опыт службы в „горячих точках". Всё же напомню, что первое время будет непросто. Но затем все вливаются в рабочий ритм. Желаю будущим бойцам здоровья, мы должны быть сильными и готовыми выполнить наш долг. Все мы вместе добьёмся Победы», — сказал «Терех».

«Терех» также отметил, что в республике живут ответственные люди. В этом он ещё раз убедился, когда во время отпуска зашёл в магазин пополнить запасы своих сослуживцев. Воин хотел купить несколько батареек, а предприниматель отдал ему их бесплатно и целую коробку.

«Кроме батареек, хозяин магазина передал моим товарищам газовые баллоны, обувные шнурки, стельки и другие необходимые в армейском быту вещи. Говорит: „Отвези нашим бойцам, пригодится“», — сказал «Терех».

О создании в Башкирии новых батальонов высказались и другие «доставаловцы». «Тима» и «Ралли» подчеркнули, что башкирские добровольческие формирования сильны своей сплочённостью, их воины храбрые и отважные, не раз проявлявшие героизм на поле боя. Бойцы уверены, что мужчины, принявшие решение вступить в ряды новых батальонов, тоже проявят себя как герои.

«Мы — сила, а вместе станем ещё сильнее и добьёмся Победы», — отметили мужчины.