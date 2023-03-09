«Доставаловцы» оценили решение жителей Башкирии вступить в новые добровольческие батальоны

Создание в Башкирии новых добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции говорит о том, что в республике живут неравнодушные, сильные мужчины, готовые в любой момент встать на защиту Родины. Об этом в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» сказали военнослужащие батальона имени Героя России Александра Доставалова. У бойцов закончился отпуск и сегодня, 9 марта, они отбыли к местам несения службы в зоне специальной военной операции.
Военнослужащий с позывным «Терех» отметил, что башкирские воины справляются с возложенными на них боевыми задачами. Тем не менее, убеждён боец, дополнительная сила на передовой лишней не будет.
«Приятно осознавать, что в Башкирии есть мужчины, готовые добровольно встать в строй и отправиться на защиту Родины. Настоящий джигит не должен оставаться в стороне, когда их земляки борются за правду. У меня двое детей, мы защищаем их мирное будущее, а также покой наших пожилых граждан. Средний возраст в нашем батальоне около сорока лет, то есть мы все зрелые мужчины, поэтому прекрасно понимаем, во имя чего приняли решение отправиться в зону СВО. Думаю, наши товарищи из новых добровольческих батальонов тоже сделали осознанный выбор. Наверняка у них есть опыт службы в „горячих точках". Всё же напомню, что первое время будет непросто. Но затем все вливаются в рабочий ритм. Желаю будущим бойцам здоровья, мы должны быть сильными и готовыми выполнить наш долг. Все мы вместе добьёмся Победы», — сказал «Терех».
«Терех» также отметил, что в республике живут ответственные люди. В этом он ещё раз убедился, когда во время отпуска зашёл в магазин пополнить запасы своих сослуживцев. Воин хотел купить несколько батареек, а предприниматель отдал ему их бесплатно и целую коробку.
«Кроме батареек, хозяин магазина передал моим товарищам газовые баллоны, обувные шнурки, стельки и другие необходимые в армейском быту вещи. Говорит: „Отвези нашим бойцам, пригодится“», — сказал «Терех».
О создании в Башкирии новых батальонов высказались и другие «доставаловцы». «Тима» и «Ралли» подчеркнули, что башкирские добровольческие формирования сильны своей сплочённостью, их воины храбрые и отважные, не раз проявлявшие героизм на поле боя. Бойцы уверены, что мужчины, принявшие решение вступить в ряды новых батальонов, тоже проявят себя как герои.
«Мы — сила, а вместе станем ещё сильнее и добьёмся Победы», — отметили мужчины.
Напомним, в Башкирии формируются два новых добровольческих батальона для участия в СВО, сообщало информагентство «Башинформ». Один из них будет носить имя Даяна Мурзина, второй — «Северные амуры».
Добавим, ранее о создании в Башкирии новых батальонов высказались вернувшиеся в отпуск со спецоперации мобилизованные жители республики. С их мнением можно ознакомиться в материале «Башинформа».
С начала объявления СВО в Башкирии сформировано три добровольческих батальона — имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева. Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно говорит, что республика будет оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим.
«Республика берет на себя всё, связанное с экипировкой, необходимой техникой, дополнительными мерами поддержки бойцов и их семей. Парни делают очень важное дело и сильно помогают стране. А мы сделаем всё, чтобы наши бойцы были защищены и максимально готовы к выполнению своих задач», — сказал руководитель региона.
Радий Хабиров отметил, что все действующие в республике меры поддержки участников СВО и членов их семей должны работать безупречно.
«В этой работе нет мелочей. Необходимо досконально разбираться в каждом поступающем к нам обращении. Все должно работать безупречно – то, что мы обещали», – сказал Радий Хабиров.
Добавим, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил чаще отправлять бойцов в отпуск из зоны СВО.
«Важная норма, которую мы не раз обсуждали с бойцами, — это, конечно, отпуска. Наши воины устают, испытывают огромный стресс, тяжело всё это переносят. Президент дал поручение раз в полгода предоставлять отпуск военнослужащим на 14 дней без учёта дороги», — прокомментировал предложение президента Глава Башкирии Радий Хабиров в Кремле.