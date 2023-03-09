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Сегодня, 12:37

«Доставаловцы» оценили решение жителей Башкирии вступить в новые добровольческие батальоны

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Создание в Башкирии новых добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции говорит о том, что в республике живут неравнодушные, сильные мужчины, готовые в любой момент встать на защиту Родины. Об этом в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» сказали военнослужащие батальона имени Героя России Александра Доставалова. У бойцов закончился отпуск и сегодня, 9 марта, они отбыли к местам несения службы в зоне специальной военной операции.

Военнослужащий с позывным «Терех» отметил, что башкирские воины справляются с возложенными на них боевыми задачами. Тем не менее, убеждён боец, дополнительная сила на передовой лишней не будет.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

«Приятно осознавать, что в Башкирии есть мужчины, готовые добровольно встать в строй и отправиться на защиту Родины. Настоящий джигит не должен оставаться в стороне, когда их земляки борются за правду. У меня двое детей, мы защищаем их мирное будущее, а также покой наших пожилых граждан. Средний возраст в нашем батальоне около сорока лет, то есть мы все зрелые мужчины, поэтому прекрасно понимаем, во имя чего приняли решение отправиться в зону СВО. Думаю, наши товарищи из новых добровольческих батальонов тоже сделали осознанный выбор. Наверняка у них есть опыт службы в „горячих точках". Всё же напомню, что первое время будет непросто. Но затем все вливаются в рабочий ритм. Желаю будущим бойцам здоровья, мы должны быть сильными и готовыми выполнить наш долг. Все мы вместе добьёмся Победы», — сказал «Терех».

«Терех» также отметил, что в республике живут ответственные люди. В этом он ещё раз убедился, когда во время отпуска зашёл в магазин пополнить запасы своих сослуживцев. Воин хотел купить несколько батареек, а предприниматель отдал ему их бесплатно и целую коробку.

«Кроме батареек, хозяин магазина передал моим товарищам газовые баллоны, обувные шнурки, стельки и другие необходимые в армейском быту вещи. Говорит: „Отвези нашим бойцам, пригодится“», — сказал «Терех».

О создании в Башкирии новых батальонов высказались и другие «доставаловцы». «Тима» и «Ралли» подчеркнули, что башкирские добровольческие формирования сильны своей сплочённостью, их воины храбрые и отважные, не раз проявлявшие героизм на поле боя. Бойцы уверены, что мужчины, принявшие решение вступить в ряды новых батальонов, тоже проявят себя как герои.

«Мы — сила, а вместе станем ещё сильнее и добьёмся Победы», — отметили мужчины.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Напомним, в Башкирии формируются два новых добровольческих батальона для участия в СВО, сообщало информагентство «Башинформ». Один из них будет носить имя Даяна Мурзина, второй — «Северные амуры».

Добавим, ранее о создании в Башкирии новых батальонов высказались вернувшиеся в отпуск со спецоперации мобилизованные жители республики. С их мнением можно ознакомиться в материале «Башинформа».

С начала объявления СВО в Башкирии сформировано три добровольческих батальона — имени Минигали ШаймуратоваАлександра Доставалова и Салавата Юлаева. Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно говорит, что республика будет оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим.

«Республика берет на себя всё, связанное с экипировкой, необходимой техникой, дополнительными мерами поддержки бойцов и их семей. Парни делают очень важное дело и сильно помогают стране. А мы сделаем всё, чтобы наши бойцы были защищены и максимально готовы к выполнению своих задач», — сказал руководитель региона.

Радий Хабиров отметил, что все действующие в республике меры поддержки участников СВО и членов их семей должны работать безупречно.

«В этой работе нет мелочей. Необходимо досконально разбираться в каждом поступающем к нам обращении. Все должно работать безупречно – то, что мы обещали», – сказал Радий Хабиров. 

Добавим, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил чаще отправлять бойцов в отпуск из зоны СВО.

«Важная норма, которую мы не раз обсуждали с бойцами, — это, конечно, отпуска. Наши воины устают, испытывают огромный стресс, тяжело всё это переносят. Президент дал поручение раз в полгода предоставлять отпуск военнослужащим на 14 дней без учёта дороги», — прокомментировал предложение президента Глава Башкирии Радий Хабиров в Кремле.
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Автор:Эдуард Кускарбеков
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