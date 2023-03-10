Судами Башкирии в 2022 году рассмотрено более миллиона различных дел и материалов

В 2022 году в России судами рассмотрено более 40 миллионов дел – это на один миллион больше, чем годом ранее.

Судами Башкортостана рассмотрен 1 миллион 300 тысяч различных дел и материалов. Рост составил 9%. По суммарной служебной нагрузке районные суды республики третий год подряд находятся на пятом месте из 85 регионов и на втором месте среди судов Приволжского федерального округа – с нагрузкой на судью больше 92 дел в месяц. Эти цифры на совещании, посвященном итогам 2022 года, озвучил исполняющий обязанности председателя Верховного Суда Башкортостана Иван Семенов.

Практически на четверть увеличилось количество рассмотренных всеми судами региона в 2022 году гражданских дел. Наибольший объем составляют споры о взыскании с граждан кредитной задолженности, споры, возникающие из-за семейных правоотношений, о защите прав потребителей.

Более чем на треть увеличилось количество рассмотренных дел и материалов в порядке административного судопроизводства.

Мировыми судьями республики в 2022 году было принято к рассмотрению 923 754 дела, то есть 85,6% дел, поступивших в производство судов республики, с увеличением на 24 процента. В производство мировых судей в 2022 году поступило 71,4 % гражданских дел, 0,6% уголовных дел и 13,5% дел об административных правонарушениях от общего количества дел, поступивших в суды общей юрисдикции. В среднем на одного мирового судью приходилось 4 297 дел в год.

2022 год являлся знаковым для судебной системы страны. В прошлом году исполнилось 100 лет Верховному суду России.