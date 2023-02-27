Что сказал Путин, где откроют центры поддержки бойцов СВО, министр под санкциями. Главное в Башкирии

Также отличный пример дружбы народов привел Радий Хабиров. «Ильяс Жаркымбекулы Сагынбек — казах по национальности и один из лучших учителей башкирского языка в Уфе. Победитель городского конкурса „Учитель года башкирского языка и литературы — 2023“», - сообщил Глава в соцсетях. Ильяс Сагынбек приехал в Уфу в 2014 году изучать башкирский язык и культуру. Окончив педуниверситет, он преподает башкирский язык в школе № 9 Уфы по своей методике. Всего за полтора года работы Ильяс подготовил несколько призеров и лауреатов олимпиад по башкирскому языку. Глава пожелал Ильясу успехов и поздравил всех с Днем родного языка.

В кратчайшие сроки восстановить газоснабжение домов

Такое поручение правительство Башкирии дало муниципалитетам, где в домах жителей отключили газ. Сейчас в республике без газа остаются 86 домов, две трети из них приходится на Уфу и Белорецк. В связи с этим ситуацию с газоснабжением многоквартирных домов обсудили в правительстве РБ. Как узнал Башинформ, причиной отключений газа стало неудовлетворительное состояние вентиляционных каналов и дымоходов. Премьер-министр Андрей Назаров поставил задачу решить проблему с газоснабжением в течение двух-трех месяцев. Администрациям городов и районов поручено разработать дорожные карты по контролю за состоянием дымоходов и вентканалов и усилить взаимодействие с управляющими компаниями по этому вопросу.

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент России сообщил, что программа бесплатной газификации для граждан будет действовать постоянно, также в нее включат соцобъекты.

Награды и поддержка бойцам СВО

На минувшей неделе делегация из Башкирии доставила в зону проведения спецоперации очередной гумконвой и почтила в Луганской Народной Республике память генерала Минигали Шаймуратова. Военнослужащие башбатальонов получили три бронированных автомобиля «Урал», посылки и подарки из дома, спецтехнику и снаряжение.