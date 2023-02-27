Что сказал Путин, где откроют центры поддержки бойцов СВО, министр под санкциями. Главное в Башкирии

«Им с этим жить» - о чем еще говорил Путин в своем послании и когда он выступит в Уфе; как Радий Хабиров поздравил с 23 февраля и что он рассказал о службе в армии; про силу башкирского флага, казаха, преподающего башкирский язык, и награждение бойцов СВО. Главные новости минувшей праздничной недели - в одном материале «Башинформа».
Воскресенский медеплавильный завод, расположенный в Мелеузовском районе Башкирии, внесли в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом 25 февраля сообщил Радий Хабиров. Завод построили в 18 веке и он стал одним из самых крупных металлургических производств на Южном Урале. Недавно вокруг старинного завода появилось красивое общественное пространство – «Арт-центр Воскресенский завод». «Работу по сохранению удивительного промышленного наследия в республике будем продолжать и дальше», - написал в соцсетях Радий Хабиров.
О стратегии развития промышленного наследия региона и возрождении села Воскресенское - здесь и здесь.
23 февраля страна отметила День защитника Отечества. В честь праздника в Башкирии прошли торжественные мероприятия. Так, в этот день Глава Башкирии возложил цветы к Вечному огню в парке Победы и на Советской площади Уфы к памятнику Минигали Шаймуратова. «Для меня – это один из самых главных праздников. Особенно в эти дни, когда проводится специальная военная операция, в которой много наших земляков принимают участие. Это придаёт ему особое значение», - поделился с агентством «Башинформ» Радий Хабиров. Он напомнил, что именно в этот день 80 лет назад погиб легендарный комдив Шаймуратов. «Это для нас очень объединяющая фигура: человек, на которого мы равняемся», - отметил Глава. Вспоминая свои армейские будни, Радий Хабиров рассказал, что «в этот день всегда давали два яйца, норма масла была, то есть в этот день наедались» и обязательно было торжественное построение, проводились спортивные мероприятия.
Накануне, 22 февраля, в республике чествовали героев. Глава Башкортостана вручил госнаграды военнослужащим и тем, кто вносит свой вклад в успешное решение задач спецоперации. Среди награжденных добровольцы, мобилизованные, медработники, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин, епископ Салаватский и Кумертауский Николай, военком Башкирии Михаил Блажевич. «Каждому из вас я говорю: «Спасибо!» за достойное служение Родине, за ваши ратные и трудовые подвиги», - отметил Глава. Награды воинам, отдавшим жизнь за Родину, передали их родным. Всего с начала СВО 6 уроженцев Башкирии стали Героями России, четверо из них посмертно, более 300 награждены орденами и медалями.
«Во всех тяжелых испытаниях наш народ проявлял мужество и плечом к плечу с соотечественниками вставал на защиту Отечества. Так было, так есть. И так будет всегда», - подчеркнул Радий Хабиров, выступая на торжественном собрании ко Дню защитника Отечества.
Также в этот день в Уфе состоялся праздничный митинг-концерт, объединивший тысячи человек.
Министра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленару Иванову включили в санкционный список Совета Европейского союза, узнал Башинформ. Как следует из официального документа на сайте органа, причиной тому «ответственность за нелегальную и насильную депортацию украинских детей в Россию, а также нарушение их прав путем незаконного усыновления семьями из России».
Как прокомментировали «Башинформу» в минтруде РБ, «вероятно, речь идет об эвакуации из зоны боевых действий воспитанников дома-интерната № 1 Донецка в ряд субъектов России, в том числе в Башкортостан, в октябре 2022 года — отметим, что на тот момент ДНР уже входила в состав РФ». Все эти дети находятся в центрах содействия семейному воспитанию, пояснили также в ведомстве.
Добавим, Башкирия вошла в Топ-10 субъектов РФ по оказанию помощи новым регионам России.
21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В своем обращении он говорил о спецоперации, международной обстановке, социальном и экономическом развитии России. Проведение спецоперации, начавшейся год назад, он объяснил желанием защитить Россию и ликвидировать нацистскую угрозу. При этом, по словам Путина, переговоры Киева с Западом о поставках на Украину систем ПВО, боевых самолетов велись еще до начала СВО. Координацией всех видов помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО будет заниматься специальный госфонд, по принципу «одного окна». В Башкирии подобный центр уже открылся в Стерлитамаке, сообщал Башинформ. Скоро, по поручению Радия Хабирова, такие центры откроются в Уфе, Нефтекамске и Сибае. Все участники СВО раз в полгода получают право на двухнедельный отпуск.
Со следующего года минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля по стране, а в Башкирии - 23 389 рублей. Россия возвращается к традиционной базовой подготовке специалистов в вузах со сроком обучения от 4 до 6 лет. Всех бизнесменов Путин призвал быть со своей Родиной, работать для соотечественников. При этом сводить счеты с отступившимися от Родины не будут. «Им с этим жить», - сказал Путин.
«Значительную часть Послания Президента участники слушали стоя. Потому что Владимир Владимирович говорил те вещи, которые имеют определяющее значение в этот период для нашей страны и всего мира», - рассказал после Радий Хабиров, присутствовавший на церемонии. Он добавил, что решение президента о приостановлении участия в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений особая норма и касается всех. Хабиров подчеркнул, что пора ставить точку в этих вопросах.
Уже на следующий день, 22 февраля, задачи по реализации положений послания Президента России обсуждались на 51-м заседании Госсобрания Башкирии. В его работе принял участие Радий Хабиров. Год был непростым и работа парламента Башкортостана на этом фоне претерпела серьезную трансформацию, заявил на заседании председатель Курултая Константин Толкачев. «Нам с вами пришлось принимать оперативные и в то же время максимально рациональные законодательные решения», - отметил он. В 2022 году депутаты Госсобрания РБ приняли 154 закона, направили 12 проектов федеральных законов в Госдуму. «Весной мы с вами одними из первых в России приняли закон о республиканских выплатах семьям погибших участников СВО в размере двух миллионов рублей. Это, кстати, была личная инициатива Радия Фаритовича. Также мы одними из первых среди регионов приняли закон о наделении участников спецоперации статусом ветерана боевых действий», - отметил Толкачев. Крупный блок законов 2022 года был нацелен на обеспечение мер поддержки экономики республики. Также парламент принял законы об исключении из числа пользователей недр в Башкортостане иностранных граждан и юрлиц.
21 февраля отмечался Международный день родного языка. В честь этого в школах республики прошли линейки, внеклассные мероприятия, а утром дети и учителя приветствовали друг друга на родных языках. «Родной язык - это великая исцеляющая сила для тех, кто любит и лелеет его», - отмечали в Уфе участники литературной встречи «Величие родного языка в литературе». Она была посвящена совместной творческой деятельности, дружбе великих поэтов и писателей — Мустая Карима, Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева, Чингиза Айтматова, Габдуллы Тукая, Мажита Гафури и других, узнал Башинформ.
Также отличный пример дружбы народов привел Радий Хабиров. «Ильяс Жаркымбекулы Сагынбек — казах по национальности и один из лучших учителей башкирского языка в Уфе. Победитель городского конкурса „Учитель года башкирского языка и литературы — 2023“», - сообщил Глава в соцсетях. Ильяс Сагынбек приехал в Уфу в 2014 году изучать башкирский язык и культуру. Окончив педуниверситет, он преподает башкирский язык в школе № 9 Уфы по своей методике. Всего за полтора года работы Ильяс подготовил несколько призеров и лауреатов олимпиад по башкирскому языку. Глава пожелал Ильясу успехов и поздравил всех с Днем родного языка.
Такое поручение правительство Башкирии дало муниципалитетам, где в домах жителей отключили газ. Сейчас в республике без газа остаются 86 домов, две трети из них приходится на Уфу и Белорецк. В связи с этим ситуацию с газоснабжением многоквартирных домов обсудили в правительстве РБ. Как узнал Башинформ, причиной отключений газа стало неудовлетворительное состояние вентиляционных каналов и дымоходов. Премьер-министр Андрей Назаров поставил задачу решить проблему с газоснабжением в течение двух-трех месяцев. Администрациям городов и районов поручено разработать дорожные карты по контролю за состоянием дымоходов и вентканалов и усилить взаимодействие с управляющими компаниями по этому вопросу.
21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент России сообщил, что программа бесплатной газификации для граждан будет действовать постоянно, также в нее включат соцобъекты.
На минувшей неделе делегация из Башкирии доставила в зону проведения спецоперации очередной гумконвой и почтила в Луганской Народной Республике память генерала Минигали Шаймуратова. Военнослужащие башбатальонов получили три бронированных автомобиля «Урал», посылки и подарки из дома, спецтехнику и снаряжение.
«Данный конвой для батальонов имени Шаймуратова и Доставалова был организован по поручению Главы нашей республики Радия Хабирова», - уточнил первый замруководителя администрации Главы РБ Урал Кильсенбаев, возглавивший делегацию.
Ранее президент России подписал указ о награждении бойцов башбатальонов госнаградами. «Только в одном из батальонов 13 человек награждены орденом Мужества, 16 – медалью «За отвагу», 4 человека - медалью Суворова и 4 бойца - медалью Жукова. Вот так воюют наши парни, проявляя мужество и героизм», - сказал 20 февраля Радий Хабиров. Также он поручил открыть центры поддержки участников СВО и их семей. До 1 апреля новые учреждения появятся в Уфе, Нефтекамске и Сибае. Примером послужит опыт Стерлитамака, где центр поддержки участников СВО работает уже с середины февраля. В центре в режиме «единого окна» родные бойцов, а также сами военнослужащие смогут получить волонтерскую, консультационную, юридическую и медико-психологическую помощь.
В июне этого года в Уфе состоится юбилейный, Х Форум регионов России и Беларуси. Его ключевым событием станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом информировали на совещании оргкомитета Форума с участием премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова. Как узнал Башинформ, помимо деловой части, в программу Форума предложено включить выставку достижений народного хозяйства России и Беларуси, международный фестиваль искусств «Славянский базар в Сердце Евразии», фестиваль этнических культур «Улица дружбы», гастрономический фестиваль. Форум проводится для содействия расширению контактов между регионами и бизнесом двух стран. Ранее он прошел в Гродно, Сочи, Москве, Санкт-Петербурге.
25 февраля в республике отмечался День государственного флага Башкортостана. Его утвердили в 1992 году как один из официальных символов государственности республики. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с горизонтальными полосами синего, белого, зеленого цветов с золотым цветком курая в центре белой полосы, рассказал Башинформ.
«В эти дни мы ощущаем особую силу флага Башкортостана, когда видим его на шевронах наших воинов. Его цвета – на знаменах трёх башкирских добровольческих батальонов», - отметил Радий Хабиров в своем поздравлении с Днём государственного флага Республики Башкортостан.