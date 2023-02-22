С начала СВО 6 уроженцев Башкирии стали Героями России, более 300 награждены орденами и медалями

«Республика гордится именами воинов, совершивших подвиги. Шесть уроженцев Башкортостана в ходе СВО удостоены высокого звания Героя России, - заявил Глава РБ Радий Хабиров. - К нашей общей скорби, четверо из них награждены «Золотой Звездой» посмертно. Назову их имена. Уроженец Абзелиловского района, ракетчик, прапорщик Тамерлан Ильгамов. Танкист, старший лейтенант Игорь Насибуллин из Янаульского района. Уфимец, разведчик, старший лейтенант Максим Серафимов. Уроженец Альшеевского района, командир взвода десантников, старшина Алмаз Сафин. Президент России лично вручил звёзды Героя России старшему лейтенанту Степану Белову из Октябрьского и гвардии майору Борису Дудко из Бирска.

Все наши воины-земляки, которые сейчас на передовой, – настоящие герои. Более 300 из них с начала специальной военной операции награждены орденами Мужества, Шаймуратова, Салавата Юлаева, медалями «За отвагу», Суворова, Жукова».