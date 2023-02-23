Глава Башкирии принял участие в церемонии возложения цветов в уфимском парке Победы

23 февраля в уфимском парке Победы Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии в честь Дня защитника Отечества.

От имени многонационального народа республики руководитель региона возложил цветы к памятнику, посвящённому бессмертному подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина, у подножия которого горит Вечный огонь. В память о павших героях объявили минуту молчания.

Радий Хабиров также возложил цветы на мемориальном комплексе у стелы, посвящённой героям – уроженцам республики, а также памятнику труженикам тыла.

Он включает скульптурную группу, символизирующую основные профессии тружеников тыла: нефтяник, сталевар, жница, швея и другие. На стеле располагается бронзовая горельефная композиция, изображающая идущие на фронт составы с военной техникой, продукцией сельского хозяйства. В верхней части стелы расположен орден Победы.

Напомним, что открытие Парка Победы состоялось в 1947 году в честь победы над фашистами в Великой Отечественной войне. Своё официальное название парк получил после постройки памятника Матросову и Губайдуллину в 1980 году. Это событие было приурочено ко дню празднования 35-летия окончания войны. Следом появились боевые технические машины, памятные оружия. Затем возникла аллея с именами башкирских героев, павших во время ВОВ. В 2000 году в парке начал свою работу Республиканский музей боевой славы.

8 мая 2010 года в парке состоялось торжественное открытие бюстов двух генералов: Героя России Минигали Шаймуратова и Героя Советского Союза Тагира Кусимова. В октябре 2015 года состоялось открытие памятника труженикам тыла.