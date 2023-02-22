Любовь к Родине, честь и преданность воинскому долгу: праздничный митинг-концерт объединил уфимцев

Военнослужащие, которые находятся в отпуске, накануне Дня защитника Отечества пришли на митинг и взглянуть на тех, кто отправляет им гуманитарную помощь и оказывает всестороннюю поддержку.

«Башкирия вносит значительный вклад в победу. Мы благодарны Главе Башкирии Радию Хабирову, нашим землякам за то, что они не забывают нас и всегда дают нам знать — наш дом рядом. Должен признаться, поддержку Башкирии видят воины из других регионов. Да, мы друг друга никогда не оставим, но очень приятно видеть, что наш башкирский тыл крепок. А нашим мальчишкам — будущим защитником Отечества — искренне желаю любить своё Отечество. Никогда не забывайте, через что прошли наши предки, чтобы в стране был мир и покой. Почитайте их память и не посрамите Россию», — высказался воин с позывным «Балтика».

Участников митинга в честь Дня защитника Отечества и военнослужащих поздравила супруга погибшего участника батальона имени Александра Доставалова Рустама Разакова, председатель стерлитамакского Комитета семей воинов Отечества Анжелика Разакова.

«23 февраля — главный праздник для военных, для тех, кто стоит на защите нашего Отечества. В этом году праздник приобретает особый смысл — служение долгу, воплощение отваги наших соотечественников, которые сейчас на передовой заслуживают самой высокой похвалы и признания. Мы гордимся героическими страницами нашей истории. Многие поколения солдат и офицеров на полях сражений отстояли свободу и независимость нашей Родины. Это ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане, чеченской кампании и других локальных конфликтов. И сегодня наши мужчины вновь встали на защиту наших земляков, вновь противостоят нацизму. К сожалению, во имя мира на земле многие из них отдают самую главную ценность — свою жизнь.

Мой супруг Рустам Разаков был участником добровольческого батальона имени Доставалова. В октябре прошлого года он погиб при выполнении задач СВО. Для нас, нашей семьи, он герой, а его поступок навсегда останется предметом гордости. С родственниками погибших мы постоянно на связи, поддерживаем друг друга добрыми словами, советами. Но нам также помогают город и ветеранские организации. Мы поддерживаем и близких ребят, которые находятся на передовой. Для этого мы создали городской комитет семей воинов Отечества. Помогаем пережить боль и утрату близкого человека, организуем гуманитарную помощь для наших солдат, решаем бытовые проблемы жен и матерей, делимся с ними своим опытом, потому что мы не понаслышке знаем о таких проблемах. Поздравляем с Днем защитника Отечества вас, ребята! Мирного неба над головой! Очень-очень ждем вас назад!» — сказала Анжелика Разакова.