Любовь к Родине, честь и преданность воинскому долгу: праздничный митинг-концерт объединил уфимцев

В Уфе накануне Дня защитника Отечества на площади имени Ленина состоялся митинг-концерт. На площадке перед Русским драмтеатром собралось несколько тысяч человек. Развевались именные флаги башкирских батальонов, общественных организаций, учебных заведений, звучали патриотические песни, слова поздравления. Уфимцы пришли сюда в едином порыве, чтобы поздравить с праздником всех мужчин, юношей нашей страны и поддержать бойцов, которые выполняют свой долг на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях. Митинг открылся звучанием гимнов России и Башкортостана, сообщает «Башинформ».
Первыми выступили советник Главы Башкортостана по взаимодействию с военнослужащими из РБ, председатель региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ РБ» Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам патриотического воспитания Валентин Солодовник, а также военнослужащие Башкирского батальона им. А. Доставалова, которые находились на родине в краткосрочном отпуске.
«Сегодня вся страна проводит митинги в поддержку Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, а у нас в республике – также в поддержку Главы Башкирии. Люди нашей страны понимают значение специальной военной операции, поддерживают всех наших военнослужащих. Наш президент, так же как и наш Глава, очень трепетно относятся к военнослужащим. Вчера в ходе послания Федеральному собранию Владимир Владимирович неоднократно благодарил их. Поддерживаю его идею создания государственного Фонда поддержки членов семей погибших военнослужащих и ветеранов. Такие у нас уже есть - прибывают комиссованные после ранений, уволенные в запас по достижении предельного возраста. А сегодня провожаем отпускников из добровольческих батальонов имени Шаймуратова и Доставалова, они возвращаются в зону СВО. В преддверии 23 февраля хочу поздравить всех наших защитников, и в первую очередь это касается тех, кто проходит службу на территории специальной военной операции, пожелать им крепкого здоровья. Пусть ребята берегут себя. Их семьям — мужества, терпения. Мы вернемся с победой, и все будет хорошо», — сказал Алик Камалетдинов.
Страна переживает трудные времена, но Родина в надежных руках, отметил советник Главы Башкирии по вопросам патриотического воспитания Валентин Солодовник на митинге-концерте в честь Дня защитника Отечества.
«В первую очередь хотелось бы всех мужчин республики, России поздравить с Днем защитника Отечества. И хотелось бы вспомнить нашу Родину — она начинается с нашего двора, села, города, нашей республики и с нашей страны. Сейчас наша страна переживает тяжелое время. И вы, уважаемые земляки, сплотились в это непростое время, я вижу по вашим лицами, что Родина в надежных руках, в ваших руках. Спасибо за то, что вы делаете, поддерживаете нашу страну, нашего президента, Главу нашей республики. Хотелось бы поблагодарить добровольческие батальоны, и не постесняюсь напомнить, что первые такие формирования были подготовлены в нашей республике. Это батальоны имени Шаймуратова, имени Доставалова, имени Салавата Юлаева, которые достойно выполняют боевые задачи по защите стариков, детей и женщин Донбасса. Низкий поклон вам, ребята. Еще раз поздравляю вас, желаю скорейшей победы!» — сказал Валентин Солодовник.
На митинге-концерте вспомнили имена тех жителей республики, кто навечно вписал свое имя в историю воинской славы и доблести России. Это уроженец города Октябрьского, Герой Российской Федерации Степан Белов; уроженец города Бирска, Герой Российской Федерации Борис Дудко. Герои Степан Белов и Борис Дудко продолжают выполнять свой долг на передовой. Игорь Насибуллин – уроженец Курской области, проживал в Янаульском районе Башкортостана, Герой Российской Федерации, награждён медалью «Золотая Звезда» посмертно; Тамерлан Ильгамов – Герой Российской Федерации, уроженец Абзелиловского района республики, награждён медалью «Золотая Звезда» посмертно; Максим Серафимов – уроженец города Уфы, Герой Российской Федерации, награждён медалью «Золотая Звезда» посмертно; Алмаз Сафин – уроженец Альшеевского района РБ, Герой Российской Федерации, награждён медалью «Золотая Звезда» посмертно. Память о погибших на специальной военной операции воинах почтили минутой молчания.
Со сцены к собравшимся обратились и участники специальной военной операции, мобилизованные из Башкирии с позывными «Казак» и «Разин». Бойцы поблагодарили руководство и жителей Башкирии за всестороннюю поддержку.
«Хочу выразить огромную благодарность Главе Республики Башкортостан за предоставление помощи, которая нам необходима, за помощь нашим родителям и родным. От всех наших батальонов хочу сказать спасибо жителям республики за предоставление гуманитарной помощи. Победа будет за нами!» - сказал «Казак».
Военнослужащие, которые находятся в отпуске, накануне Дня защитника Отечества пришли на митинг и взглянуть на тех, кто отправляет им гуманитарную помощь и оказывает всестороннюю поддержку.
«Башкирия вносит значительный вклад в победу. Мы благодарны Главе Башкирии Радию Хабирову, нашим землякам за то, что они не забывают нас и всегда дают нам знать — наш дом рядом. Должен признаться, поддержку Башкирии видят воины из других регионов. Да, мы друг друга никогда не оставим, но очень приятно видеть, что наш башкирский тыл крепок. А нашим мальчишкам — будущим защитником Отечества — искренне желаю любить своё Отечество. Никогда не забывайте, через что прошли наши предки, чтобы в стране был мир и покой. Почитайте их память и не посрамите Россию», — высказался воин с позывным «Балтика».
Участников митинга в честь Дня защитника Отечества и военнослужащих поздравила супруга погибшего участника батальона имени Александра Доставалова Рустама Разакова, председатель стерлитамакского Комитета семей воинов Отечества Анжелика Разакова.
«23 февраля — главный праздник для военных, для тех, кто стоит на защите нашего Отечества. В этом году праздник приобретает особый смысл — служение долгу, воплощение отваги наших соотечественников, которые сейчас на передовой заслуживают самой высокой похвалы и признания. Мы гордимся героическими страницами нашей истории. Многие поколения солдат и офицеров на полях сражений отстояли свободу и независимость нашей Родины. Это ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане, чеченской кампании и других локальных конфликтов. И сегодня наши мужчины вновь встали на защиту наших земляков, вновь противостоят нацизму. К сожалению, во имя мира на земле многие из них отдают самую главную ценность — свою жизнь.
Мой супруг Рустам Разаков был участником добровольческого батальона имени Доставалова. В октябре прошлого года он погиб при выполнении задач СВО. Для нас, нашей семьи, он герой, а его поступок навсегда останется предметом гордости. С родственниками погибших мы постоянно на связи, поддерживаем друг друга добрыми словами, советами. Но нам также помогают город и ветеранские организации. Мы поддерживаем и близких ребят, которые находятся на передовой. Для этого мы создали городской комитет семей воинов Отечества. Помогаем пережить боль и утрату близкого человека, организуем гуманитарную помощь для наших солдат, решаем бытовые проблемы жен и матерей, делимся с ними своим опытом, потому что мы не понаслышке знаем о таких проблемах. Поздравляем с Днем защитника Отечества вас, ребята! Мирного неба над головой! Очень-очень ждем вас назад!» — сказала Анжелика Разакова.
На митинге-концерте выступили участники СВО, вдовы погибших военнослужащих и представители общественных организаций. В своей речи председатель республиканской общественной организации инвалидов боевых действий Альфит Нигаматьянов назвал Башкирию надежным оплотом в защите интересов и безопасности страны.
«Башкортостан испокон веков является и остается надежным оплотом защиты Отечества. Его сыны отважно выполняли и продолжают выполнять свои боевые задачи, самоотверженно уничтожая врага, который посягает на нашу свободу и право на жизнь. После полученных контузий и ранений возвращаются обратно в строй. Знаете, когда видишь то зверство и бесчеловечие, которое творит враг: убивают детей, женщин, стариков, нарушая мир, тогда твой человеческий разум отказывается понимать все происходящее, включается сердце воина. Оно дает разуму отчетливо понимать: эта зараза не должна пройти через тебя. Вот здесь ценой становятся твои здоровье и жизнь. Другой альтернативы в этой ситуации нет, потому что под твоей ответственностью, за твоими плечами Россия, наши близкие, матери, жены, сестры, каждый гражданин Российской Федерации. И вот это, друзья, и является любовью к Родине, честью, преданность воинскому долгу и ответственность служения Отечеству», - сказал Альфит Нигаматьянов.
Прославленная башкирская земля воспитала несметное количество героев, но у каждого жителя нашей республики понятие «герой» ассоциируется с именем легендарного генерал-майора Минигали Шаймуратова. 112-я Башкирская кавалерийская дивизия подарила стране 78 Героев Советского Союза. В День республики в Уфе, на обновленной Советской площади, торжественно открыли архитектурный ансамбль, посвященный национальному герою Башкортостана, Герою России – Минигали Шаймуратову. Его имя неразрывно связано с народом. В Башкортостане песня Загира Исмагилова на стихи Кадыра Даяна «Шаймуратов генерал» давно уже стала народной. Ее поют в Башкортостане и во всех уголках нашей необъятной Родины. В прошлом году написанию песни исполнилось 80 лет. Эта песня вновь прозвучала в исполнении уфимского ансамбля песни и танца «Мирас».
«Потомки Шаймуратова своих не бросают» - с этой фразой наша республика отправляет уже не одну гуманитарную колонну в Луганскую и Донецкую народные республики. На передовую идут посылки с вещами, продуктами, средствами первой необходимости. Россияне покупают и лично привозят в зону СВО машины и технику. В рамках всероссийской акции «Письмо солдату» многие пишут письма на фронт со словами поддержки и благодарности, с яркими рисунками детей.
На празднике депутат горсовета, председатель Региональной общественной организации «Морское собрание Республики Башкортостан» Юлай Муратов, председатель комитета маркетинга и рекламы Башкирского регионального отделения «Опора России» Павел Попков, директор ООО «Сабантуй» Денис Хисамов и гендиректор футбольного клуба «Батыр» Эльза Габдрахманова рассказали о гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся на СВО.
Председатель республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Альберт Шагимуратов отметил, что бойцы СВО достойно выполняют поставленные перед ними задачи. А также вспомнил уроженцев Башкирии, которые посмертно получили звания Героев России.
«В канун большого государственного праздника — Дня защитника Отечества мы вновь и вновь обращаемся к истории нашего славного российского государства. Крылатые слова из кинофильма „Офицеры“ „Есть такая профессия — Родину защищать!“ стали путеводными для многих поколений защитников Отечества. И сегодня они достойно выполняют самые сложные задачи далеко от Родины, и мы мысленно вместе с ними. Мы воспитаны на славных традициях фронтовиков Великой Отечественной войны, и сегодня эти традиции продолжаются. Мы с гордостью называем имена Героев: Тамерлана Ильгамова, Игоря Насибуллина, Максима Серафимова. Мы с гордостью называем имена наших добровольцев, мобилизованных уроженцев нашей республики. И сегодня от имени ветеранов, тех, кто не понаслышке знает, что такое боевое братство, войсковое товарищество, позвольте поздравить всех с наступающим праздником. Пожелать всем здоровья, добра, мирного неба, успехов во благо нашей великой России», — отметил в своей речи Альберт Шагимуратов.
Председатель региональной общественной организации «Ветераны десантных войск и спецназа Республики Башкортостан» Марат Адигамов считает, что 23 февраля — День защитника Отечества имеет очень важное значение для всей страны.
«Эта дата, 23 февраля, День защитника Отечества, очень важна для всех, кто принимал и принимает участие в защите интересов России на территории нашего государства во время ведения боевых действий, — сказал участник митинга-концерта в Уфе. — Свои интересы страна отстаивала и в годы Великой Отечественной войны, и во время Отечественной войны 1812 года, и во времена Куликовской битвы, и других сражений, когда защищалась целостность нашего государства. Сейчас в связи с проведением специальной военной операции Россия еще раз обратилась к своим защитникам, в очередной раз появилась необходимость защищать интересы государства. Ребята откликнулись на этот призыв».
Он напомнил, что в Башкирии были сформированы три добровольческих батальона — имени Шаймуратова, Доставалова и Салавата Юлаева. Многие ребята были призваны в ходе частичной мобилизации. По мнению Марата Адигамова, сегодня важно говорить, причем много говорить о ребятах, которые принимают участие в специальной военной операции.
«Мы передаем им самые добрые пожелания. В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Владимирович Путин сообщил об очень важном решении — приостановлении участия страны в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Это говорит о том, что Россия не собирается ни сдаваться, ни отступать, у нас очень серьезные намерения. Лозунг и девиз у нас только один — мы победим! За победу, за наших!» — выразил он свою поддержку участникам СВО.
На концерте с патриотическими песнями выступили Артем Тарадайко, Дмитрий Тарасов, Идель Нургалин, Марина Васильева, Елена Гурдюмова, Башкирский фольклорный ансамбль «Уфимские воспоминания» Городского дворца культуры и другие артисты.
Завершился митинг-концерт песней «Гордая моя Россия» в исполнении уфимских артистов Вероники Костровой и Дмитрия Тарасова и гимнами России и Башкортостана.