Воины СВО из Башкирии пожелали подрастающему поколению любить Родину, защищать Отечество

Сегодня, 22 февраля, в Уфе состоялся митинг-концерт, посвящённый Дню защитника Отечества и военнослужащим, участвующих в специальной военной операции. На площадь имени Ленина пришли несколько тысяч горожан и жителей Башкирии, которые выразили свою поддержку башкирским воинам и отметили, что победа будет за Россией. В этом убедился корреспондент информационного агентства «Башинформ», поговоривший с участниками митинга.
Полковник юстиции в отставке, ветеран боевых действий на Кавказе Алексей Рыбаков давно на заслуженном отдыхе. Но он продолжает активную общественную деятельность, которая в прошлом году приобрела новое для него значение. Со своим товарищем Ильёй Рыбаковым, который возглавляет региональное отделение общероссийской общественной организации военных инвалидов «Воин» в Башкирии, занимается вопросами реабилитации участников СВО.
«Прошёл год с момента объявления президентом России Владимиром Путиным специальной военной операции. Российские военнослужащие и, безусловно, бойцы добровольческих батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова безупречно выполняют боевые задачи, поставленные Родиной. Мы верим, что спецоперация будет успешно завершена и наши ребята вернутся с Победой и чувством выполненного долга. Мы все гордимся башкирскими воинами, которые проявляют на передовой героизм и отвагу. Выражаем признательность Главе Башкортостан Радию Хабирову, правительству республики за трепетное отношение к ветеранам, к тем, кто сейчас выполняет боевые задачи, и их семьям», — сказал Алексей Рыбаков.
Илья Рыбаков в беседе с корреспондентом информационного агентства «Башинформ» отметил, что за год мировоззрение народа поменялось.
«Здравомыслящие люди понимают, что происходит в мире и почему началась специальная военная операция. Нацизм вновь пытается вернуться в общество и наша задача остановить распространение коричневой чумы. История не должна повторяться. Людям надо воспитывать детей, созидать, строить, стремиться к процветанию. Я в своё время прошёл Афган, мой друг Алексей — Северный Кавказ. Мы видели кровь, разруху и нам больно смотреть на происходящее. Кто бы мог подумать, что нацизм вновь начнёт подниматься. Но у него ничего не получится. Потомки героев Великой Отечественной войны способны вновь отразить и обезвредить разрушительные потуги Запада. Мы как ветераны боевых действий заверяем — победа будет за Россией и наша Отчизна под надёжной защитой», — подчеркнул Илья Рыбаков.
Военнослужащий батальона имени Героя России Александра Доставалова с позывным «Кама» сейчас со своими боевыми товарищами находится в отпуске. Конечно же, накануне Дня защитника Отечества они пришли на митинг и взглянуть на тех, кто отправляет им гуманитарную помощь и оказывает всестороннюю поддержку.
«До того, как я выбрал путь воина, я работал в офисе менеджером. Решение вступить в батальон пришло быстро и не жалею о своём выборе. Тем более за моими плечам служба в горячей точке — грузино-абхазском конфликте. Тем не менее именно в зоне СВО начал по-другому смотреть на жизнь, у нас произошла переоценка ценностей. Башкирские воины понимают, что мы, как наши предки много веков назад, стоим на страже Родины. Руководство Башкирии, жители республики оказывают нам и нашим семьям значительную поддержку, это очень важно для нас. Буквально перед Новым годом мы встречались с Главой Башкирии Радием Фаритовичем Хабировым. Обсуждали много вопросов. Руководитель республики плотно занимается вопросами военнослужащих. Каждый мужчина в нашей стране должен чувствовать себя воином и быть патриотом. Защита семьи, Родины всегда у нас были на первом месте и в этом призвание воинов Башкирии. Я отец троих детей. Поэтому я обращаюсь к отцам: воспитывайте своих сыновей защитниками Отечества, а дочерей хранительницами домашнего очага, который нужно беречь», — говорит «Кама».
«Башкирия вносит значительный вклад в победу. Мы благодарны Главе Башкирии Радию Хабирову, нашим землякам за то, что они не забывают нас и всегда дают нам знать — наш дом рядом. Должен признаться, поддержку Башкирии видят воины из других регионов. Да, мы друг друга никогда не оставим, но очень приятно видеть, что наш башкирский тыл крепок. А нашим мальчишкам — будущим защитником Отечества — искренне желаю любить своё Отечество. Никогда не забывайте, через что прошли наши предки, чтобы в стране был мир и покой. Почитайте их память и не посрамите Россию», — высказался боец с позывным «Балтика».
Рядом с воинами Янина Волочаева. Она приехала из Стерлитамака к однополчанам своего мужа, погибшего в зоне СВО. Воин награждён орденом Мужества.
«Хочу сказать всем родным наших бойцов, что выполняют важную миссию. Я не стану делить их на добровольцев, контрактников и мобилизованных. Перед ними всеми стоит одна задача — защита Родины. Они все герои. Важно помнить о тех, кто положил свою жизнь за своё Отечество. У нас в городе работает комитет семей воинов Отечества. Мы занимаемся оказанием психологической и юридической помощи семьям павших воинов. Но основная наша задача — увековечение имён наших героев. Мы все должны чтить память наших мужчин, отдавших свои жизни, как и ветеранов Великой Отечественной войны», — сказала Янина Волочаева.