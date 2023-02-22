Воины СВО из Башкирии пожелали подрастающему поколению любить Родину, защищать Отечество

«Здравомыслящие люди понимают, что происходит в мире и почему началась специальная военная операция. Нацизм вновь пытается вернуться в общество и наша задача остановить распространение коричневой чумы. История не должна повторяться. Людям надо воспитывать детей, созидать, строить, стремиться к процветанию. Я в своё время прошёл Афган, мой друг Алексей — Северный Кавказ. Мы видели кровь, разруху и нам больно смотреть на происходящее. Кто бы мог подумать, что нацизм вновь начнёт подниматься. Но у него ничего не получится. Потомки героев Великой Отечественной войны способны вновь отразить и обезвредить разрушительные потуги Запада. Мы как ветераны боевых действий заверяем — победа будет за Россией и наша Отчизна под надёжной защитой», — подчеркнул Илья Рыбаков.

Военнослужащий батальона имени Героя России Александра Доставалова с позывным «Кама» сейчас со своими боевыми товарищами находится в отпуске. Конечно же, накануне Дня защитника Отечества они пришли на митинг и взглянуть на тех, кто отправляет им гуманитарную помощь и оказывает всестороннюю поддержку.

«До того, как я выбрал путь воина, я работал в офисе менеджером. Решение вступить в батальон пришло быстро и не жалею о своём выборе. Тем более за моими плечам служба в горячей точке — грузино-абхазском конфликте. Тем не менее именно в зоне СВО начал по-другому смотреть на жизнь, у нас произошла переоценка ценностей. Башкирские воины понимают, что мы, как наши предки много веков назад, стоим на страже Родины. Руководство Башкирии, жители республики оказывают нам и нашим семьям значительную поддержку, это очень важно для нас. Буквально перед Новым годом мы встречались с Главой Башкирии Радием Фаритовичем Хабировым. Обсуждали много вопросов. Руководитель республики плотно занимается вопросами военнослужащих. Каждый мужчина в нашей стране должен чувствовать себя воином и быть патриотом. Защита семьи, Родины всегда у нас были на первом месте и в этом призвание воинов Башкирии. Я отец троих детей. Поэтому я обращаюсь к отцам: воспитывайте своих сыновей защитниками Отечества, а дочерей хранительницами домашнего очага, который нужно беречь», — говорит «Кама».