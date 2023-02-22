В Уфе идет митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества

В Уфе на площади имени Ленина начался митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества и поддержке российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. На площадке перед Русским драмтеатром собралось несколько тысяч человек.

Первым на митинге выступил советник Главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими, председатель региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ РБ» Алик Камалетдинов.

«Сегодня вся страна проводит митинги в поддержку Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, а у нас в республике - также в поддержку Главы Башкирии. Люди нашей страны понимают значение специальной военной операции, поддерживают всех наших военнослужащих. Наш президент, так же как и наш Глава, очень трепетно относятся к военнослужащим. Вчера в ходе послания Федеральному собранию Владимир Владимирович неоднократно благодарил их. Поддерживаю его идею создания государственного Фонда поддержки членов семей погибших военнослужащих и ветеранов. Такие у нас уже есть - прибывают комиссованные после ранений, уволенные в запас по достижении предельного возраста. А сегодня провожаем отпускников из добровольческих батальонов имени Шаймуратова и Доставалова, они возвращаются в зону СВО.

В преддверии 23 февраля хочу поздравить всех наших защитников, и в первую очередь это касается тех, кто проходит службу на территории специальной военной операции, пожелать им крепкого здоровья. Пусть ребята берегут себя. Их семьям — мужества, терпения. Мы вернемся с победой, и все будет хорошо», — сказал Башинформу Алик Камалетдинов.

Также на митинге выступили советник Главы Башкирии по вопросам патриотического воспитания Валентин Солодовник, председатель Башкирской республиканской общественной организации инвалидов боевых действий Альфит Нигаматьянов, председатель Региональной общественной организации «Морское собрание РБ» Юлай Муратов, председатель БРО Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Альберт Шагимуратов, руководитель РОО «Ветераны десантных войск и спецназа РБ» Марат Адигамов, вдовы военнослужащих, депутаты горсовета Уфы.