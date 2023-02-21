Муниципалитетам Башкирии поручено в кратчайшие сроки восстановить газоснабжение жилых домов

В правительстве Башкирии обсудили ситуацию с газоснабжением многоквартирных домов с целью недопущения нарушений прав граждан. Сейчас в республике без газа остаются 86 домов, две трети из этого количества приходится на Уфу и Белорецк. В связи с этим вырос поток жалоб в контрольно-надзорные органы, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Ранее «Башинформ» сообщал, что причиной отключений газа стало неудовлетворительное состояние вентиляционных каналов и дымоходов, требующих замены. Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров поставил задачу решить проблему в ближайшее время. Для администраций Уфы и Белорецкого района установлен предельный срок устранения нарушений: газоснабжение должно быть полностью восстановлено в течение трех и двух месяцев соответственно.

Кроме того, администрациям городов и районов республики поручено принять профилактические меры для недопущения отключений газа в будущем. Им предписано разработать дорожные карты по контролю за состоянием дымоходов и вентиляционных каналов в рамках подготовки к следующему отопительному сезону, активизировать разъяснительную работу с гражданами и усилить взаимодействие с управляющими компаниями по вопросам содержания и ремонта дымоходов и вентиляционных каналов.