Андрей Назаров сообщил, когда заменят дымоходы в проблемных домах Уфы и Белорецка

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров поручил как можно быстрее провести замену дымоходов и вентканалов во всех проблемных домах.

Как сообщил в своем телеграм-канале Андрей Назаров, проблемой отключения газоснабжения в некоторых многоквартирных жилых домах республики, на уровне правительства занимаются с прошлого года. Частично она решена, но чтобы решить ее полностью, будут приняты дополнительные меры.

«В большинстве случаев отключение газа связано с ненадлежащим состоянием вентиляционных каналов и дымоходов в домах. Проблема эта системная, характерная для большинства муниципалитетов. Связана она с недостаточным контролем и неэффективным взаимодействием администраций с управляющими компаниями. Наша первоочередная задача — как можно быстрее провести замену дымоходов и вентканалов во всех проблемных домах. Есть срок решения этой проблемы: в Уфе - три месяца, в Белорецке - два месяца», - сказал премьер-министр Башкирии и поручил министерству ЖКХ, администрации Уфы и Белорецка определить источники, механизм финансирования работ, чтобы восстановить газоснабжение в максимально короткие сроки.

Напомним, особенно остро эта проблема обозначилась весной прошлого года, когда отключение жилых домов от систем газоснабжения начало приобретать массовый характер, информировал ранее «Башинформ».

«Собственники помещений в МКД обязаны содержать и сохранять общее имущество в надлежащем состоянии. Специализированные организации должны прекратить формальный подход к исполнению своих работ. А управляющие компании, собирая средства на содержание домов, должны обеспечивать формирование соответствующих фондов для ремонта систем. Сложившаяся ситуация подтвердила необходимость разработки и создания подсистемы мониторинга многоквартирных домов с газовым оборудованием, которая будет содержать сведения о потребности в текущем, капитальном ремонте и реконструкции», — сказал Андрей Назаров.