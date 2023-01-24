В Башкирии разработана стратегия сохранения и развития промышленного наследия региона

В Башкортостане разработана стратегия сохранения и развития промышленного наследия до 2035 года. Богатая история Башкортостана, в том числе развития здесь промышленности, становится все более привлекательной для жителей и гостей республики.

«Уже в 80-х годах XIX века в Башкортостане работало 30 металлургических заводов – 15 медеплавильных и 15 железоделательных. При этом ведущую роль в формировании горнозаводской промышленности Южного Урала играла компания симбирских купцов Твердышевых и Мясниковых. На их заводах производилось более 30% уральской меди. Наиболее известны из них комплексы Воскресенского, Верхоторского, Богоявленского, Белорецкого заводов, здания Архангельского, Благовещенского и Преображенского заводов. Это историческое наследие дошло и до наших дней. Также в республике сохранились и другие промышленные объекты. Среди них – Казенный водочный завод в Стерлитамаке, Нижнетроицкая Алафузовская фабрика в Туймазинском районе, Спиртзавод Ландсберга в Бирске и многие другие. Всего на территории Башкортостана 69 таких объектов. Сохранившиеся заводы, как памятники промышленной архитектуры, представляют собой особую историческую ценность. В целях их сохранения и популяризации разработана стратегия развития промышленного наследия», – сказал во время обсуждения стратегии премьер–министр правительства Андрей Назаров.

Исполняющий обязанности начальника управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ Салават Кулбахтин отметил, что республика отличается наличием значительного количества объектов промышленного наследия: металлургическое производство, текстильное и кожевенное производство, стекольное производство, спиртоводочное производство.

«В рамках единой государственной политики в сфере сохранения историко-культурного наследия необходимо обеспечение учёта сохранения культурного достояния нации и его передачи будущим поколениям», – отметил Салават Кулбахтин.

Для проведения целевой наиболее полной научной реставрации стратегией избраны 4 комплекса индустриального наследия Южного Урала, находящихся в сельской местности. Это Воскресенский, Верхоторский, Богоявленский и Преображенский медеплавильные заводы. Возрождение данных объектов в сельской глубинке привлечёт дополнительное внимание к районам предгорной Башкирии, послужит развитию внутреннего и внешнего туризма, считают разработчики стратегии.

«Управлению по государственной охране объектов культурного наследия поручаю: разработать «дорожную карту» реализации проекта восстановления заводов, входящих в туристическое индустриальное кольцо «Медный Урал»; внести предложения по использованию механизмов государственно-частного партнерства при восстановлении объектов индустриального наследия», - подытожил глава кабмина.

Ранее «Башинформ» сообщал, что 2 августа 2022 года Глава Башкортостана Радий Хабиров в Мелеузовском районе провёл очередное выездное совещание регионального отделения Русского географического общества, на котором обсудили вопросы сохранения промышленного наследия.

«Наши объекты промышленного наследия имеют богатейшую историю и очень интересны для туристов, но часто расположены на значительном удалении от больших городов. Поэтому здесь необходимо продумать всё до мелочей – комфортные дороги, сервис, питание, проживание, сувениры», – сказал тогда Радий Хабиров.