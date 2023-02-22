Спикер парламента Башкирии рассказал о мерах поддержки жителей региона и экономики РБ

Год был непростым во всех отношениях и естественно, работа парламента Башкортостана на этом фоне претерпела серьезную трансформацию, продиктованную значимыми политическими и экономическими процессами. Об этом заявил председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев сегодня на пленарном заседании парламента.

«Нам с вами пришлось принимать оперативные и в то же время максимально рациональные законодательные решения, нацеленные как на противодействие санкционному давлению, поддержку экономики республики в непростых реалиях, так и на содействие успешному проведению спецоперации, помощь добровольцам, мобилизованным, их близким. Помимо законотворческой деятельности в особых условиях 2022 года Государственное собрание взяло на себя немалый объем общественной нагрузки, провело большую социально значимую работу», - отметил спикер парламента.

В 2022 году депутатами Госсобрания было принято 154 закона, рассмотрено 857 федеральных законопроектов, поступивших из Госдумы, 142 законодательные инициативы и обращения от законодательных органов регионов.

В течение года парламент, реализуя право законодательной инициативы, направил 12 проектов федеральных законов в Госдуму.

В 2022 году парламент принял ряд важных резонансных законов. Конечно, в первую очередь это те, которые связаны с СВО и противодействием санкциям.

«Весной мы с вами одними из первых в России приняли закон о республиканских выплатах семьям погибших участников СВО в размере двух миллионов рублей. Это, кстати, была личная инициатива Радия Фаритовича. Также мы одними из первых среди регионов приняли закон о наделении участников спецоперации статусом ветерана боевых действий со всеми вытекающими отсюда выплатами и льготами. В течение года были приняты законы об освобождении участников спецоперации и членов их семей от уплаты транспортного налога, о наделении их правом на приобретение жилья по цене ниже рыночной через Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан. Принят закон о бесплатных социальных услугах членам семей участников СВО. Спектр таких услуг очень широк – помощь по дому и хозяйству, уход за больными, организация досуга детей, помощь в трудоустройстве и многое другое», - отметил Константин Толкачев.

Крупный блок законов 2022 года был нацелен на обеспечение разносторонних мер поддержки экономики республики.

В начале прошлого года парламентарии Башкирии проголосовали за закон об освобождении аграриев от уплаты единого сельхозналога. Кроме того, был принят пакет законов, связанных со снижением налоговой нагрузки на бизнес. Меры поддержки коснулись потребительской кооперации, торговых комплексов, IT-компаний, территорий опережающего социально-экономического развития и предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения. Также парламент принял законы об исключении из числа пользователей недр в Башкортостане иностранных граждан и юрлиц, о налоговых преференциях предприятиям особой экономической зоны «Алга» и организациям, работающим на рынке аренды жилой недвижимости.