Новые герои, минута молчания, «спасибо» за все - в Уфе прошли торжества ко Дню защитника Отечества

День защитника Отечества по-настоящему всенародный праздник, он объединяет многовековую историю нашей страны и подвиги сегодняшних её защитников. Мы чтим память тех, кто отдал жизнь за Родину. И благодарим всех, кто с оружием в руках защищает её рубежи. Об этом сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня в своем выступлении на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества.
«Сегодня здесь, в зале – уважаемые ветераны, земляки - Герои России, военнослужащие, офицеры запаса, участники специальной военной операции, члены их семей, родственники павших героев.
В своем вчерашнем послании Федеральному собранию президент России Владимир Владимирович Путин ещё раз подчеркнул, что специальная военная операция стала упреждающим ударом по силам, которые готовили нападение на Донбасс и нашу страну. Сейчас в боевых действиях на Украине российской армии фактически противостоит вся военная машина блока НАТО.
Главный удар на передовой стойко держат наши военнослужащие, добровольцы, мобилизованные на службу граждане.
В соответствии с указом президента о частичной мобилизации тысячи наших парней отправились выполнять свой воинский долг. Это была очень непростая история, поскольку все они - люди мирных профессий: учителя, аграрии, инженеры, водители. Но каждый раз, провожая их и видя, с каким достоинством наши земляки идут выполнять свой воинский долг, нас переполняла гордость за них и огромное к ним уважение», - отметил Радий Хабиров.
Глава республики напомнил, что на фронт ушли также руководители, депутаты разных уровней, госслужащие. Первый заместитель премьер-министра правительства республики Азат Бадранов - также на передовой. И, помимо выполнения боевых задач, занимается координацией работы с воинами из нашей республики.
Директор Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди Марат Зулькарнаев организовал для бойцов своего батальона библиотеку и выставку, посвященную генералу Шаймуратову. Совсем недавно федеральные телеканалы показали блокпост, в стилизации которого в виде башкирской юрты принимал участие и Марат Зулькарнаев.
На всю страну прогремели мобилизованные артисты Сибайской филармонии, которые своими выступлениями на передовой поднимают боевой дух наших воинов. Директор Сибайского колледжа искусств, блестящий баянист Замир Янтурин сейчас служит в составе фронтовой бригады «Рубиновая звезда».
Многие наши земляки ушли в зону СВО добровольцами. Республика поддержала инициативу общественности, ветеранов боевых действий по формированию добровольческих батальонов, обеспечила их всем необходимым.
Радий Хабиров отметил, что мы гордимся нашими воинами, они всегда – в числе лучших.
На днях подписан указ президента о награждении за проявленные мужество и героизм бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова орденами Мужества, медалями «За отвагу», Суворова и Жукова.
Такой же героизм и отвагу показывают воины батальона имени Александра Доставалова.
Заступил на службу третий батальон имени Салавата Юлаева в составе войск Росгвардии, о бойцах которого командиры отзываются исключительно положительно, называя батальон одним из самых боеспособных подразделений.
«Республика гордится именами воинов, совершивших подвиги. Шесть уроженцев Башкортостана удостоены высокого звания "Героя России". К нашей общей скорби, четверо из них награждены «Золотой Звездой» посмертно. Назову их имена – уроженец Абзелиловского района, ракетчик, прапорщик Тамерлан Ильгамов, танкист, старший лейтенант Игорь Насибуллин из Янаульского района, уфимец, разведчик, старший лейтенант Максим Серафимов, уроженец Альшеевского района, командир взвода десантников, старшина Алмаз Сафин.
Президент России лично вручил звёзды Героя России старшему лейтенанту Степану Белову из Октябрьского и гвардии майору Борису Дудко из Бирска.
Все наши воины-земляки, которые сейчас на передовой – настоящие герои. Более 300 из них с начала специальной военной операции награждены орденами Мужества, Шаймуратова, Салавата Юлаева, медалями Суворова, Жукова.
В День защитника Отечества мы, низко склоняя голову, вспоминаем тех, кто до конца остался верен присяге, воевал геройски и погиб смертью храбрых. Их имена навсегда останутся в наших сердцах», - сказал Радий Хабиров.
Участники торжественного собрания почтили светлую память наших героев минутой молчания.
Глава республики выразил благодарность родителям, супругам павших ребят и сказал, что большой дружной республикой всех детей наших героев поставим на ноги.
По словам Радия Хабирова, специальная военная операция, как бы ни ждали этого враги, не разобщила, а наоборот – сплотила наше общество. Башкортостан сегодня – единый и сильный, как никогда. Все жители республики объединены задачей поддержать наших военнослужащих.
«Защищать Отечество можно не только с оружием в руках. Мы с вами отмечаем настоящий героизм врачей и медсестёр, спасающих жизни раненых бойцов. Строителей, восстанавливающих в разрушенных городах жилые дома, школы и больницы. Водителей гуманитарных конвоев. Священнослужителей, которые придают духовных сил нашим воинам.
Неравнодушные люди сдают кровь для спасения жизни бойцов, шьют одежду, отливают окопные свечи, изготавливают маскировочные сети. Наши артисты выступают перед бойцами на передовой. Мы принимаем эвакуированных, сотни ребят учатся в школах республики. Чтобы победить фашизм, важен вклад каждого из нас на любом месте – и в ратном труде, и на трудовой вахте. Каждый из нас по-своему выступает защитником Отечества», - сказал руководитель республики.
В Башкортостане создан республиканский координационный центр для формирования гуманитарных конвоев в зону проведения СВО, отправлено на сегодняшний день более 60 колонн. Организовано два логистических центра – в республике и в зоне СВО.
«Я очень рад, что мы, наконец, выходим на связь с командирами подразделений, в которых в основном служат мобилизованные ребята из нашей республики. И начинаем им также оказывать всю необходимую помощь.
Особо хочу поблагодарить управленческие команды наших муниципалитетов. Многие главы уже выезжали на передовую, оказывали помощь своим землякам, в том числе две женщины – глава Иглинского района Гюзель Раисовна Насырова и Кигинского – Зухра Маулитбаевна Гордиенко.
Скажу так – это именно то, чем должна заниматься власть в то время, когда наша страна воюет.
Хочу также поблагодарить главу Стерлитамака Рустема Газизова, «Башкирскую содовую компанию», которые приняли решение создать в городе центр помощи участникам СВО и их семьям. Считаю, что такой опыт нам надо распространить по всей республике. Я уже дал поручение о том, чтобы в течение месяца такие центры открылись в Уфе, Нефтекамске и Сибае. Прошу оперативно отработать этот вопрос», - отметил Радий Хабиров.
Глава Башкортостана напомнил, что сегодня отмечается скорбная дата – 80-летие трагической гибели Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова. В память о генерале, всех воинах, павших в боях за Родину, открыт монументальный комплекс на Советской площади в Уфе. В школах созданы шаймуратовские классы, в которых учатся самые ответственные ребята.
«Мы и дальше будем уделять нашей молодежи особое внимание. В открытом нами парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова проходят сборы и военно-патриотические смены старшеклассников. Совместно с министерством обороны мы решили создать в республике ещё три филиала парка. Наши дети должны знать историю страны, обучаться военному делу, становиться настоящими патриотами. Несмотря на мрачные прогнозы наших недругов, Россия не только держит удар, но и крепнет, идёт вперед. Мы также не остановили темпы развития республики. Более того, не думаем категориями «выжить», «выстоять». Мы мыслим задачами дальнейшего стратегического развития Башкортостана. Строим четкие планы о том, как двигаться дальше, добиваться успеха во многих сферах. И уверены, что так и будет», - сказал Радий Хабиров.
Глава Башкортостана вручил ордена генерала Шаймуратова по начавшейся в 2020 году традиции тем, кто проявил мужество и готовность к самопожертвованию.
Посмертно ордена были удостоены участники СВО Линар Гарипов, Олег Ташматов, Ирмак Карагужин, награда передана их родным и близким.
Кавалерами ордена Шаймуратова сегодня стали военком Башкирии Михаил Блажевич, рядовые в отставке Башкирских батальонов имени Доставалова и Шаймуратова Рафаэль Ишбаев и Гукас Мкртчян.
«Наш народ всегда с оружием в руках выступал на защиту Отечества. Башкирские полки участвовали во всех военных походах России. В далеком 1812 году они разгромили французских захватчиков и дошли до Парижа. В Первую мировую из нашего края ушли на фронт около полумиллиона человек. Навечно останутся в нашей памяти подвиги земляков, подаривших миру Великую Победу 45-го года.
Во всех тяжелых испытаниях наш народ проявлял мужество и плечом к плечу с соотечественниками вставал на защиту Отечества. Так было, так есть. И так будет всегда.
Товарищи военнослужащие! Уважаемые труженики республики! Искренне благодарю вас за добросовестную службу и напряженный труд.
Желаю вам крепкого здоровья, несокрушимой силы духа, мирного неба и всего самого доброго. Мы – одна большая страна. И мы, конечно, победим.
Ата-бабалар рухына тоғро булып, Ватанды һаҡларбыҙ», - сказал Радий Хабиров.