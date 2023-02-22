Новые герои, минута молчания, «спасибо» за все - в Уфе прошли торжества ко Дню защитника Отечества

День защитника Отечества по-настоящему всенародный праздник, он объединяет многовековую историю нашей страны и подвиги сегодняшних её защитников. Мы чтим память тех, кто отдал жизнь за Родину. И благодарим всех, кто с оружием в руках защищает её рубежи. Об этом сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня в своем выступлении на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества.

«Сегодня здесь, в зале – уважаемые ветераны, земляки - Герои России, военнослужащие, офицеры запаса, участники специальной военной операции, члены их семей, родственники павших героев.

В своем вчерашнем послании Федеральному собранию президент России Владимир Владимирович Путин ещё раз подчеркнул, что специальная военная операция стала упреждающим ударом по силам, которые готовили нападение на Донбасс и нашу страну. Сейчас в боевых действиях на Украине российской армии фактически противостоит вся военная машина блока НАТО.

Главный удар на передовой стойко держат наши военнослужащие, добровольцы, мобилизованные на службу граждане.

В соответствии с указом президента о частичной мобилизации тысячи наших парней отправились выполнять свой воинский долг. Это была очень непростая история, поскольку все они - люди мирных профессий: учителя, аграрии, инженеры, водители. Но каждый раз, провожая их и видя, с каким достоинством наши земляки идут выполнять свой воинский долг, нас переполняла гордость за них и огромное к ним уважение», - отметил Радий Хабиров.

Глава республики напомнил, что на фронт ушли также руководители, депутаты разных уровней, госслужащие. Первый заместитель премьер-министра правительства республики Азат Бадранов - также на передовой. И, помимо выполнения боевых задач, занимается координацией работы с воинами из нашей республики.

Директор Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди Марат Зулькарнаев организовал для бойцов своего батальона библиотеку и выставку, посвященную генералу Шаймуратову. Совсем недавно федеральные телеканалы показали блокпост, в стилизации которого в виде башкирской юрты принимал участие и Марат Зулькарнаев.

На всю страну прогремели мобилизованные артисты Сибайской филармонии, которые своими выступлениями на передовой поднимают боевой дух наших воинов. Директор Сибайского колледжа искусств, блестящий баянист Замир Янтурин сейчас служит в составе фронтовой бригады «Рубиновая звезда».

Многие наши земляки ушли в зону СВО добровольцами. Республика поддержала инициативу общественности, ветеранов боевых действий по формированию добровольческих батальонов, обеспечила их всем необходимым.

Радий Хабиров отметил, что мы гордимся нашими воинами, они всегда – в числе лучших.

На днях подписан указ президента о награждении за проявленные мужество и героизм бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова орденами Мужества, медалями «За отвагу», Суворова и Жукова.

Такой же героизм и отвагу показывают воины батальона имени Александра Доставалова.

Заступил на службу третий батальон имени Салавата Юлаева в составе войск Росгвардии, о бойцах которого командиры отзываются исключительно положительно, называя батальон одним из самых боеспособных подразделений.

«Республика гордится именами воинов, совершивших подвиги. Шесть уроженцев Башкортостана удостоены высокого звания "Героя России". К нашей общей скорби, четверо из них награждены «Золотой Звездой» посмертно. Назову их имена – уроженец Абзелиловского района, ракетчик, прапорщик Тамерлан Ильгамов, танкист, старший лейтенант Игорь Насибуллин из Янаульского района, уфимец, разведчик, старший лейтенант Максим Серафимов, уроженец Альшеевского района, командир взвода десантников, старшина Алмаз Сафин.

Президент России лично вручил звёзды Героя России старшему лейтенанту Степану Белову из Октябрьского и гвардии майору Борису Дудко из Бирска.

Все наши воины-земляки, которые сейчас на передовой – настоящие герои. Более 300 из них с начала специальной военной операции награждены орденами Мужества, Шаймуратова, Салавата Юлаева, медалями Суворова, Жукова.

В День защитника Отечества мы, низко склоняя голову, вспоминаем тех, кто до конца остался верен присяге, воевал геройски и погиб смертью храбрых. Их имена навсегда останутся в наших сердцах», - сказал Радий Хабиров.

Участники торжественного собрания почтили светлую память наших героев минутой молчания.