В Уфе в День родного языка прошла литературная встреча, посвященная дружбе писателей разных народов

21 февраля, в Международный день родного языка, Национальный литературный музей РБ открыл фестиваль «Литературный букет» — «Әҙәби гөлләмә». Как сообщает «Башинформ», открылся фестиваль литературной встречей «Величие родного языка в литературе», посвященной совместной творческой деятельности, дружбе великих поэтов и писателей — Мустая Карима, Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева, Чингиза Айтматова, Габдуллы Тукая, Мажита Гафури и других.
- Сегодняшняя литературная встреча, объединившая почитателей творчества великих мастеров родного слова, родной поэзии, действительно имеет особый смысл. Их вклад в развитие поэтического слова, нематериального культурного наследия родного народа, развитие культуры многонациональной России неоценим. Надеемся, что традиции поэтической, научной школы присутствующих сегодня народных поэтов Рашита Закировича Шакурова, Кадима Абдулгалимовича Аралбаева, доктора филологических наук, профессора Фирдаус Гильмитдиновны Хисаметдиновой будут продолжены молодыми участниками фестиваля на студенческих, ученических, семейных, общественных площадках, - сказал первый заместитель министра культуры РБ Алмаз Саетов.
Собравшихся также приветствовали директор Института истории, языка и литературы, председатель Ассамблеи народов Республики Башкортостан Зугура Рахматуллина и руководитель исполкома Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов.
- Так устроен мир, что человек свои сокровенные мысли и чувства способен выразить на родном языке - на том языке, который впитал с молоком матери. Родной язык - это великая исцеляющая сила для тех, кто любит и лелеет его. Родной язык, родные слова и мелодии, волшебные звуки курая, уникальные протяжные песни озон-кюй для нас, башкир, являются источниками вдохновения. Я испытываю огромную радость, что живу на родной земле вместе со своим народом, слышу родную речь, мои внуки в школе изучают родной язык и литературу, - признался народный поэт Башкортостана, доктор филологических наук Рашит Шакур.
Как уже отмечалось, основной темой встречи стало совместное творчество писателей-современников. В фондах литературного музея хранятся экспонаты, по которым можно судить о том, что великих мастеров пера объединяло не только творчество, но и крепкая дружба, связь между нашими народами, регионами. Они встречались, переписывались, дружили, воспевали родной язык в своих произведениях. Яркое выступление на эту тему народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай сопроводил презентацией с уникальными фотографиями и редкими изданиями книг.
- Истоки творческой дружбы писателей разных народов очень глубокие. Дружба связывала нашего выдающегося поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллу со знаменитым татарским богословом-просветителем Шигабутдином Марджани. Акмулла посвятил ему большое стихотворение. С этого и начинается родство языков и литератур. В 1912 году в Уфу приехал великий татарский поэт Габдулла Тукай, и здесь он встречается с башкирским писателем Мажитом Гафури. Художник Амир Арсланов по нашему заказу написал картину, посвященную этой исторической встрече, и в 1986 году мы возили эту картину на 100-летие Габдуллы Тукая в Казань, - рассказал Кадим Аралбай. - Наш выдающийся поэт Мустай Карим был очень дружен с татарским поэтом и писателем Хасаном Туфаном. Ему посвятил стихотворение Рами Гарипов, а Хасан Туфан, в свою очередь, посвятил много стихов Башкортостану. Дружбу Мустая Карима с Расулом Гамзатовым, Давидом Кугультиновым, Кайсыном Кулиевым сравнивали с четырьмя колесами одной телеги. Вспоминаю, как в 1979 году на 60-летие Мустая Карима в Уфу приехали многие знаменитые писатели со всего Советского Союза, Уфа превратилась в настоящую Мекку литературы...
Главный хранитель фондов Национального литературного музея Республики Башкортостан Гульнур Курманаева ознакомила собравшихся с экспонатами в фондах Национального литературного музея РБ, связанными с Мустаем Каримом, Габдуллой Тукаем, Расулом Гамзатовым, Кайсыном Кулиевым, Чингизом Айтматовым. Известный ученый, доктор филологических наук Фирдаус Хисамитдинова выступила с докладом на тему «Значимость изучения и роль родного языка в жизни народов Республики Башкортостан».
Организаторами мероприятия выступили Национальный литературный музей и Дом дружбы народов Республики Башкортостан. В литературной встрече приняли участие деятели культуры, науки, образования, музейного дела, руководители национально-культурных центров, общественных деятелей о дружбе и совместной творческой деятельности указанных писателей, переводах произведений с родного на государственные языки Российской Федерации, учащиеся воскресных школ и студенты.
В фойе конгресс-холла работали выставка из фондов Национального литературного музея Республики Башкортостан и Дома дружбы народов Республики Башкортостан.
В программу фестиваля «Литературный букет» включены календарные даты, связанные с языковыми, литературными праздниками, также памятные даты, имеющие отношение к поэзии, писательству, чтению, то есть мероприятия, охватывающие значимые литературные даты. В рамках фестиваля запланированы к проведению конкурсы межрегионального и республиканского уровня. Закрытие фестиваля состоится 14 декабря в День башкирского языка.