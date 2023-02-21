В Уфе в День родного языка прошла литературная встреча, посвященная дружбе писателей разных народов

Главный хранитель фондов Национального литературного музея Республики Башкортостан Гульнур Курманаева ознакомила собравшихся с экспонатами в фондах Национального литературного музея РБ, связанными с Мустаем Каримом, Габдуллой Тукаем, Расулом Гамзатовым, Кайсыном Кулиевым, Чингизом Айтматовым. Известный ученый, доктор филологических наук Фирдаус Хисамитдинова выступила с докладом на тему «Значимость изучения и роль родного языка в жизни народов Республики Башкортостан».

Организаторами мероприятия выступили Национальный литературный музей и Дом дружбы народов Республики Башкортостан. В литературной встрече приняли участие деятели культуры, науки, образования, музейного дела, руководители национально-культурных центров, общественных деятелей о дружбе и совместной творческой деятельности указанных писателей, переводах произведений с родного на государственные языки Российской Федерации, учащиеся воскресных школ и студенты.

В фойе конгресс-холла работали выставка из фондов Национального литературного музея Республики Башкортостан и Дома дружбы народов Республики Башкортостан.

В программу фестиваля «Литературный букет» включены календарные даты, связанные с языковыми, литературными праздниками, также памятные даты, имеющие отношение к поэзии, писательству, чтению, то есть мероприятия, охватывающие значимые литературные даты. В рамках фестиваля запланированы к проведению конкурсы межрегионального и республиканского уровня. Закрытие фестиваля состоится 14 декабря в День башкирского языка.