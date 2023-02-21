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Сегодня, 11:42

Радий Хабиров познакомил жителей Башкирии с казахом, преподающим башкирский язык

Сегодня, в Международный день родного языка Глава Башкортостана познакомил жителей республики с удивительным парнем. Он рассказал о казахе, который преподает башкирский язык и стал одним из лучших в своем деле.

«Ильяс Жаркымбекулы Сагынбек — казах по национальности и один из лучших учителей башкирского языка в Уфе. Победитель городского конкурса „Учитель года башкирского языка и литературы — 2023“ в номинации „Педагогическая надежда“.

В 2014 году целенаправленно приехал в Уфу — хотел изучать башкирский язык и культуру. Окончил наш педуниверситет, сейчас учится в аспирантуре. Параллельно преподает башкирский язык и литературу в школе № 9 Уфы.

Методику преподавания молодой учитель разработал сам. На уроках сравнивает башкирский с другими тюркскими языками — дети в восторге. И результат отличный — за полтора года работы в школе Ильяс подготовил несколько призеров и лауреатов районных и городских олимпиад по башкирскому языку.

Башкортостан Ильяс Сагынбек называет второй родиной. Здесь у него семья, две дочки. Говорит, что жители наши такие же радушные и гостеприимные, как и в Казахстане», — написал Радий Хабиров.

Глава республики отметил, что это отличный пример дружбы народов.

«Ильясу Жаркымбекулы желаю успехов. Всех — с праздником, с Международным днем родного языка!» — поздравил Радий Хабиров.

Автор:Лейла Аралбаева
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