Министр труда Башкирии попала под санкции Совета ЕС

Министра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленару Иванову включили в санкционный список Совета Европейского Союза. Официальный документ опубликован на сайте органа.

Причиной внесения руководителя минтруда республики указана «ответственность за нелегальную и насильную депортацию украинских детей в Россию, а также нарушение их прав путем незаконного усыновления семьями из России». По мнению авторов инициативы, действия Ленары Ивановой «подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

«Обстоятельства, указанные в публикации, не соответствуют действительности, начиная от указания должности министра и заканчивая упомянутыми фактами об изъятии детей из украинских семей и незаконном их усыновлении или удочерении. Вероятно, речь идет об эвакуации из зоны боевых действий воспитанников дома-интерната № 1 Донецка в ряд субъектов России, в том числе в Башкортостан, в октябре 2022 года — отметим, что на тот момент ДНР уже входил в состав РФ. Действительно, осенью прошлого года из Ростова-на-Дону, куда уже были перевезены на тот момент дети, в Уфу приехала группа воспитанников донецкого интерната. Эвакуацию детей, находящихся под опекой государства, организовали для обеспечения их безопасности и доступа к образованию. В настоящее время ни один из них не усыновлен, все они находятся на воспитании в трех центрах содействия семейному воспитанию республики. За эти несколько месяцев специалисты центров оформили им все документы, провели полное медицинское обследование, оформили их в детские сады и школы, продолжают оказывать психологическую помощь, окружают их теплом и заботой», — прокомментировали «Башинформу» в минтруда РБ.

Ранее наше информагентство сообщало, что США ввели санкции против Главы Башкирии Радия Хабирова, который рассказал, что относится к ним с иронией и недоумением.

Напомним, Совет ЕС 25 февраля этого года утвердил 10-й пакет санкций, включающий экспортные ограничения товаров и технологий из стран Европы в РФ.