Не будем сводить счеты с отступившимися — Владимир Путин

«Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей, которые испокон веков торгуют одним товаром — презрением к своей родине. Настоящие предатели будут наказаны по закону, но мы не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются охотой на ведьм. Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Им с этим жить. Главное, что люди, граждане России, дали им моральную оценку. Горжусь, что абсолютное большинство заняли принципиальную позицию в отношении СВО, поняли, в чем ее смысл, и поддержали наши действия по защите Донбасса. В этой поддержке проявился настоящий патриотизм», — сказал Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию РФ.