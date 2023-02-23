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Сегодня, 12:26

Глава Башкирии поделился, что для него значит День защитника Отечества

пресс-служба Главы Башкортостана
Фото:пресс-служба Главы Башкортостана

Радий Хабиров после церемонии возложения цветов к памятнику Минигали Шаймуратова на Советской площади, в интервью агентству «Башинформ» поделился, что лично для него значит День защитника Отечества.

КОРР.: Радий Фаритович, сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. Что для вас лично значит этот праздник?

Радий ХАБИРОВ: Лично для меня – это один из самых главных праздников, самый главный государственный праздник. Особенно в эти дни, когда происходят специальная военная операция, когда очень много наших земляков принимают в ней участие, придаёт особое значение. В этот день мы вспоминаем, прежде всего, ветеранов. Здесь мы находимся у мемориального комплекса, который построили в память всех, кто отдал свою жизнь в борьбе за Родину. Сегодня ещё так сложилось, судьба историческая, генерал Шаймуратов погиб 23 февраля. И, конечно, мы здесь тоже отдаём дань его памяти. Это для нас очень объединяющая фигура: человек, на которого мы равняемся, наши нравственные принципы формируются, глядя на него. Для меня это один из самых важных праздников.

КОРР.: Радий Фаритович, ещё один личный вопрос. Если вспомнить наши армейские годы, как вы отмечали День Советской армии и Военно-морского флота?

Радий ХАБИРОВ: Всегда в этот день давали два яйца, … норма масла была, то есть в этот день наедались. А если серьёзно – это обязательно торжественное построение, выступление командиров войсковых частей. …. Было время свободное, проводились спортивные мероприятия. И всегда это было торжественно. Сколько лет прошло, до сих пор вспоминаю.

КОРР.: Что вы пожелали бы всем нашим мобилизованным ребятам, контрактникам, военнослужащим, добровольцам, которые сейчас находятся там, в зоне проведения специальной военной операции?

Радий ХАБИРОВ: Самое главное, вернуться живыми и здоровыми, выполнить свой воинский долг.

Автор:Азат Гиззатуллин
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